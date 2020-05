WRC 9 – Du premier gameplay pour la simulation de Kylotonn

Annoncé il y a quelques semaines en catimini, avouons-le, WRC 9 donne des nouvelles cette semaine avec une première vidéo de gameplay. À paraître le 3 septembre prochain sur PlayStation 4, Xbox One et PC (via l’Epic Games Store), il s’agit là d’une early version du jeu et ce qui est à voir est donc à relativiser, même si cela offre un réel aperçu de ce que le jeu aura sous le capot.

Le rallye de Nouvelle-Zélande à l’honneur dans une première vidéo de gameplay.

Absent du Championnat du Monde WRC depuis près de sept ans, le mythique rallye de Nouvelle-Zélande, élu meilleur rallye du circuit en 2001, revient sur le devant de la scène cette année, puisque réintégré dans le calendrier de courses et donc forcément dans WRC 9. Et ce n’est pas le seul puisqu’on note aussi les retours des rallyes du Kenya et du Japon dans cette édition 2020. C’est donc le rallye de Nouvelle-Zélande qui a été choisi pour illustrer une première fois via une vidéo de gameplay le prochain jeu de KT Racing et Nacon.

Benoît Gomes, designer chez Kylotonn Racing, nous explique d’ailleurs les spécificités du rallye de Nouvelle-Zélande et le travail effectué par le studio pour retranscrire le plus fidèlement possible ses particularités dans ce WRC 9 :

Les routes de Nouvelle-Zélande figurent parmi les plus belles et les plus appréciées de l’histoire du Championnat. Réputé pour ses enchaînements de virages rapides et son rythme très soutenu, ce sont aussi des paysages à couper le souffle qui font de ce rallye une expérience si particulière. Un long travail préparatoire nous a permis de reproduire le plus fidèlement possible la végétation luxuriante, les éclairages, les points de vue uniques sur l’océan, ainsi que la topographie et la surface des routes, principalement composée de gravier. Nous sommes convaincus que les joueurs de WRC 9 se plairont à relever ce nouveau challenge autant que nous.

Voilà de quoi donner l’eau à la bouche à de nombreux fans de sport automobile, et surtout de rallye, d’autant plus que cet épisode 2020 s’annonce encore plus complet que l’excellent WRC 8. Vous pourrez retrouver toutes les informations déjà disponibles sur le jeu dans l’article ci-dessous.