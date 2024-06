Yars Rising – Du neuf avec du vieux remix !

Est-ce que le jeu Yar’s Revenge, sorti en 1982 sur Atari 2600 a marqué l’histoire du jeu vidéo ? Oui et non. Oui, parce que c’est le titre original qui s’est le plus vendu sur Atari 2600 ; mais non, car il n’a finalement laissé que peu de traces dans l’imaginaire des joueurs, contrairement à Centipede, Asteroids ou Arkanoid. Néanmoins, Atari veut faire vivre l’héritage de Yar’s Revenge et en propose un nouveau spin off avec Yars Rising.

La licence était déjà revenue dans l’actualité, en ayant droit, aux côtés de Breakout, Missile Command et d’autres classiques Atari, au traitement Recharged, qui mettait un peu de modernité dans le concept d’origine, tout en essayant de trahir ce dernier le moins possible. Avec Yars Rising, on s’éloigne complètement du shooter d’origine, puisque le jeu devient un platformer aux accents Metroidvania.

C’est à WayForward qu’a été confié le comeback de la licence ; connu pour les jeux Shantae ou River City Girls, le studio est l’un des grands spécialistes du néo-rétro et possède de plus une patte graphique difficilement attaquable ! Yars Rising ne sera pas la première licence que le studio exhume : on lui doit déjà la version modernisée du classique NES A Boy and his Blob, sorti en 2009 ou une variation autour de la licence Centipede en 2011.

On jouera donc la jeune hackeuse Emi Kimura qui devra infiltrer l’entreprise QoTech pour le compte d’un mystérieux employeur. Au cour de sa mission, elle découvrira ses liens étroits avec les Yars, ces descendants cosmiques des mouches. Outre le lien scénaristique ténu avec le jeu original, Yars Rising assumera cet héritage lors de phases de hack, qui proposeront des puzzles inspirés du Yar’s Revenge original… Un habile moyen de faire revenir un titre du patrimoine qui aurait eu beaucoup de mal à s’imposer dans le paysage contemporain !

Malgré le succès du premier jeu, le crash de l’industrie en 1983 a empêché la licence de s’établir en tant que telle. WayForward permettra-t-il 30 ans plus tard à Yars Rising d’offrir sa revanche à Yar ?¹ Réponse dans quelques semaine, le jeu étant prévu pour la fin 2024 sur tous les supports : PlayStation, Xbox, Switch, PC, et même Atari VCS !

¹ Cette conclusion aurait été bien plus efficace en anglais, rapport au nom du jeu en V.O., Yar’s Revenge…