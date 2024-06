Visions of Mana – Vue d’ensemble prometteuse et date de sortie

La série des Mana est une de ces sagas qui n’a pas la chance de s’appeler Dragon Quest, Final Fantasy, ni même Persona. Si elle a sut se faire remarquer par une finition 2D sublime sur Super Famicom, la création de Koichi Ishii, alors producteur chez Square, a quelque peu décliné au fil des années. Comme tant de ses contemporains, les Mana (Seiken Densetsu au Japon) ont souvent opéré un détour sur mobiles, ce qui n’a pas marqué les esprits.

Pourtant, l’espoir n’a jamais véritablement quitté le cœur des aficionados et pour cause, puisque depuis 2016, une brochette de remake a vu le jour pour moderniser la trilogie matricielle des années 1990. Si dans l’ensemble, l’effort est louable et les jeux honnêtes (on retiendra surtout Trials of Mana), on est loin d’un grand jeu, sophistiqué et ambitieux comme pouvait l’être Dragon Quest XI ou Persona 5.

Qu’à cela ne tienne, Square Enix semble toujours y croire et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’on sent nettement une volonté de bien faire avec ce Visions of Mana ! L’histoire présente Val, fraîchement devenu gardien d’âmes, alors qu’il accompagne son amie d’enfance Hina, quant à elle destinée à être une offrande devant l’Arbre Mana, la divinité commune à tous les jeux de la licence.

Au cour du voyage, ils feront la rencontre de Karina, Morley, Palmina et Julei ; et si le synopsis de base n’est pas sans rappeler un certain Tales of Symphonia dans le genre périple initiatique, on peut aussi constater qu’il partage avec le hit de Namco une splendeur particulièrement colorée. Généreux en matériel pour permettre une communication en bonne et due forme, Square Enix propose également un nouveau trailer qui met le gameplay des combats en exergue.

Avec ce Visions of Mana, la série semble avoir enfin franchi un certain cap et flirte avec une modernité qui lui faisait cruellement défaut. Ainsi, on peut y voir des combats dynamiques avec l’usage d’effets spéciaux, d’éclats lumineux et autres explosions tous azimuts. Chaque personnage ayant sa relique spirituelle attitrée, c’est ce genre d’outils inédits dans la saga qui donnera son sel au système de combat. On pourra choisir diverses classes et user des éléments naturels tels que le feu, le bois ou l’eau pour personnaliser nos combattants mais aussi explorer les moults donjons qui parsèmeront l’aventure, en faisant brûler une torche pour créer de la lumière par exemple.

Parmi les petites choses qui feront sans doute plaisir aux fidèles des Mana, on peut retrouver le fameux menu en anneau afin d’insuffler un peu de stratégie dans ces combats survitaminés. Aussi, on notera le retour de deux compagnons chers à notre cœur: Vuscav, la mythique créature marine et surtout l’emblématique dragon Flammie !

Ce Visions of Mana s’offre les moyens de ses ambitions, et ceci à bien des égards. En premier lieu, et comme vous pouvez le constater via les différents screenshot et le trailer, par un aspect graphique somme toute très convaincant et par la garantie de Square-Enix d’un open world intéressant à explorer à la place de niveaux auparavant plus fermés.

Aussi, on remarquera la présence d’un bien beau casting anglophone avec par exemple Kaiji Tang qui double Morley et à qui on doit déjà les performances de Satoru Gojo dans Jujutsu Kaisen aux États-Unis. Mais plus important encore, c’est l’équipe de développement qui a de quoi faire briller les yeux, tant le CV de ces gens en impose. Hiroki Kikuta, le compositeur, qui n’aura jamais quitté les Mana, est de la partie pour nous abreuver de ses guillerettes mélopées.

Il sera accompagné d’un autre musicien d’expérience officiant chez Square Enix depuis des lunes, Tsuyoshi Sekito que les amateurs connaissent pour avoir fondé aux côté de Nobuo Uematsu (Final Fantasy) le groupe The Black Mages ! Ryo Yamazaki, autre habitué des Mana, ferme la marche. Même Koichi Ishii, qui n’a pas travaillé sur sa série phare depuis 2007 avec l’opus Heroes of Mana sur Nintendo DS participe à la conception de ce Visions of Mana, décidement pourvoyeur d’alléchantes promesses.

Et puisque Square Enix a manifestement décidé de mettre les petits plats dans les grands, l’éditeur japonais nous propose une belle version collector comportant une peluche, un artbook et pas moins de cinq disques pour contenir la bande-son du jeu ! Notez d’ailleurs que le design des disques n’est pas s’en rappeler les CD de Final Fantasy IX sur la vénérable PlayStation, où chaque galettes comportaient une couleur unique pour représenter un des personnages centraux de l’aventure. Visions of Mana est attendu pour le 29 août 2024 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series et PC.