Trinity Trigger – Le Secret of Mana moderne arrive en Europe

À moins que vous ne suiviez de près l’actualité des jeux japonais, il est fort probable que vous soyez passés à côté de Trinity Trigger. Pourtant, le titre de Three Rings Design a tout pour attirer l’œil des amateurs de RPG japonais. En effet, on y retrouve au crédit plusieurs personnes ayant fait leurs preuves dans l’industrie telles que Yuki Nobuteru (Chrono Cross), Raita Kazama au chara design (Xenoblade Chronicles X), Yura Kubota au scénario (Octopath Traveler) et Hiroki Kikuta à la composition (Secret of Mana).

Trinity Trigger est donc un jeu de rôle dans lequel trois jeunes héros auront pour mission de sauver le continent de Trinitia. Pour ce faire, ils seront accompagnés de Triggers, des créatures toutes mignonnes ayant la capacité de se transformer en différentes armes (épée, hache, lance, arc…). Une aptitude qui se révèlera bien utile pour combattre les nombreux ennemis qui se dresseront devant nos jeunes élus. Les affrontements s’annoncent suffisamment intéressants en nous incitant à diversifier nos approches selon les forces et les faiblesses de nos adversaires.

Un pitch somme toute classique qui sera porté par un gameplay plutôt dynamique, très inspiré des productions du genre des années 90, Secret of Mana en tête. Il sera par ailleurs possible de vivre cette quête seul ou accompagné par deux amis. Le titre ne devrait pas révolutionner son genre mais, au vu du pédigrée de ses créateurs, pourrait être une sorte de best-of des productions de l’ère SNES. Et puis quand il y a des dieux du mal à occire, on se doit de répondre présent, du moins en théorie.

Attendu pour le 15 septembre prochain sur le sol japonais, Trinity Trigger vient d’être confirmé pour une sortie sur PS4, PS5, Switch et PC en Europe et aux États-Unis pour début 2023. Pour l’occasion, un trailer nous présentant les grandes lignes du titre a été diffusé par XSEED Games, responsable de la localisation en anglais. Est-ce qu’on a affaire là à un J-RPG entre tradition et modernité ? En tout cas, on sent bien que c’est l’objectif. Reste à voir dans quelques mois le résultat final.