Tokyo Game Show 2022 – Qu’attendre pour le retour du salon ?

Alors que le Japon s’extirpe difficilement de la crise sanitaire, le Tokyo Game Show aura lieu en présentiel pour la première fois depuis l’édition 2019. Il se déroulera du 15 au 18 septembre. Le salon aura un programme chargé, avec de nombreuses conférences annoncées. Pour certains studios, il est déjà possible d’avoir une idée du contenu de ces présentations.

La première conférence majeure, celle de Xbox, est prévue pour 14 heures (heure française). Ce n’est pas un galop d’essai pour Microsoft : déjà en 2020 et 2021, pour les éditions en ligne, l’entreprise avait tenu à faire acte de présence. Une présence qui n’avait jamais vraiment apporté de nouvelle qui soit réellement révolutionnaire à l’international. Cependant, cette présence semble être louée du côté japonais : la Xbox Series se vend bien mieux que sa grande sœur, en s’écoulant mieux en deux ans que la Xbox One en sept.

La conférence de cette année ne dérogera pas à la règle. Le studio ne promet pas d’exclusivité cette année non plus. Ce qui est probable, ce sont des annonces liées au Game Pass, puisqu’un article sur le site conseille aux joueurs d’y vérifier les annonces pour le Game Pass le 15 septembre. Au-delà de cela, il est possible que quelques informations sur des titres déjà annoncés soient diffusées, mais rien de plus.

Capcom propose un programme divisé en deux conférences cette année. La première, à 16h le jeudi, va présenter les différentes sorties à venir. Fans de Monster Hunter, de Resident Evil ou de Mega Man, ce sera la présentation à ne pas manquer. La seconde, le samedi à 17 heures, se concentrera uniquement sur le nouveau Street Fighter, avec la présence des producteur, réalisateur, et directeur artistique du jeu invités pour discuter des nouveautés.

Le vendredi, ce sont cinq conférences qui attireront surtout l’œil du public. À midi, l’éditeur Koei/Tecmo promet de présenter de la nouveauté. La conférence sera divisée en deux parties. Si la première n’annonce aucun titre en particulier sur le programme, elle mentionne le studio Gust, responsable des jeux Atelier. La seconde partie sera consacrée au jeu Wo Long: Fallen Dynasty, un jeu prévu pour 2023, développé en collaboration avec Team Ninja. Le jeu avait déjà été annoncé à l’E3, alors qu’une bande-annonce présentant le gameplay est sortie il y a quelques jours, le 26 août.

Vers 13 heures, ce sera au tour de SEGA et Atlus de présenter leurs prochaines sorties. Le public attend avec impatience des nouvelles de Sonic Frontiers notamment. Il ne serait pas surprenant d’avoir du nouveau sur le jeu lors de la conférence, alors même que la Gamescom avait été l’occasion d’une nouvelle bande-annonce présentant le scénario. Atlus, quant à eux, présenteront les remasters de leurs jeux Persona 3 Portable, Persona 4 Golden et Persona 5 Royal.

Konami, avec une conférence à 14 heures, joue la carte du mystère. Les jeux connus présentés seront déjà nombreux : deux jeux Yu-Gi-Oh, Yu-Gi-Oh! RUSH DUEL: Dawn of the Battle Royale!! Let’s Go! Go Rush!! et Yu-Gi-Oh Cross Duel, eFootball 2023 et Super Bomberman R 2. En plus de cela, le studio promet l’annonce d’un nouveau titre. Les spéculations sur ce titre vont bon train. Konami parle d’une série de jeux appréciée dans le monde, les yeux se sont donc naturellement tournés vers Silent Hill et Metal Gear Solid. Cependant, VGC affirme avoir parlé avec une source lui affirmant qu’il s’agirait d’une licence un peu plus modeste.

L’attention tombe alors sur Suikoden. La série de RPG, délaissée depuis 2012, a fait l’objet d’un dépôt de marque par Konami en juin. Aussi, la présence de Yûki Kaji, connu pour son rôle dans l’Attaque des Titans en tant que Eren Jaeger notamment, vient renforcer cette rumeur. Le doubleur a travaillé sur Suikoden Tierkreis et Gensô Suikoden : Tsumugareshi Hyakunen no Toki. Dans tous les cas, la conférence Konami est à ne pas rater pour toute personne intéressée par le travail de l’éditeur.

La conférence de Square Enix lui fera suite à 15 heures. Le studio viendra avec de nombreux jeux à présenter sur leur stand, avec deux licences très attendues : Nier et Final Fantasy. Ce n’est pas garanti qu’il y ait de grandes annonces qui leur soient liées. Cela dit, avec une date de sortie prévue pour cet hiver, il est possible d’espérer voir quelques informations sur Final Fantasy VII: Crisis Core Reunion.

Un nombre conséquent de conférences auront lieu le samedi, même si elles viseront un public plus précis que celles du vendredi. La conférence à ne pas rater sera celle de Hoyoverse, à 11 heures. L’éditeur se trouve à une croisée des chemins : avec deux jeux connus encore à sortir, Honkai Star Rail et Zenless Zero Zone, ainsi que l’anniversaire de Genshin Impact à venir.

Si une date de sortie pour Zenless Zero Zone n’est probablement pas à l’ordre du jour, il ne serait pas surprenant que Hoyoverse présente certains éléments prévus pour la suite de Genshin Impact. Le studio doit encore porter le souvenir amer de l’année dernière, alors que les célébrations de l’anniversaire n’étaient pas à la hauteur des attentes du public. Enfin, le dimanche sera une journée assez calme. Pour les plus matinaux, il sera possible de suivre les Japan Game Awards 2022 à 6 heures.

Si les conférences proposées, surtout le jeudi et le vendredi, pourront présenter un intérêt certain, le retour d’un salon en présentiel change beaucoup de choses par rapport aux deux dernières éditions.

Ainsi, malgré un programme relativement chargé, les visiteurs pourront également profiter d’événements ciblés sur les stands de certains éditeurs. Square Enix présentera de nombreuses conférences au cours du salon entier, et SEGA/Atlus inviteront les mascottes de leurs jeux à interagir avec les visiteurs. Le Tokyo Game Show se concentre surtout sur le public japonais pour des raisons évidentes, mais beaucoup de conférences, comme celle de Konami ou de Square Enix; ne manqueront pas d’attirer la curiosité du monde entier.