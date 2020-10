Trials of Mana – Un 25ème anniversaire généreux pour ce jeu peu connu

Vous n’avez probablement pas connu le troisième épisode de la série Seiken Densetsu, dont le premier opus, rebaptisé Final Fantasy Adventure ou Mystic Quest ou Adventure of Mana ou ceci-cela, selon le support, sur GameBoy, et le second, appelé Secret of Mana et constituant un des jeux phares de la Super NES, sont les prédécesseurs. Trials of Mana revenait néanmoins récemment sur nos machines actuelles dans une version revisitée, alors que sa copie d’origine n’était jamais sortie du Japon.

Seiken Densetsu 3 fête actuellement ses 25 années d’existence, et son éditeur, le bien-aimé Square Enix, se fend de quelques cadeaux pour célébrer la chose. Pour commencer, l’on vous priera d’acquérir ce troisième opus de la série des Mana pour 35€ au lieu de 50€, et on parle là de la version remixée, et non du jeu d’origine. Un rabais de 30% qui vous sera accessible sur Switch, PS4 et PC pour Trials of Mana, et ce jusqu’au 2 novembre.

Secret of Mana, version remasterisée, est également disponible pour 19,99€ sur Steam, soit avec une promo de 50%. Une belle affaire. Enfin, Collection of Mana, qui comporte les trois premiers épisodes mentionnés précédemment, bénéficie lui aussi de soldes, puisqu’il est accessible sur Switch à -50%, soit à 20€ au lieu de 40€.

Tout ceci constitue une belle occasion de découvrir les trois premiers opus de cette saga légendaire, et ce, à moindre prix. La mise à jour concernant l’épisode 3 de Seiken Densetsu implique également un choix de difficulté relevé, pour qui n’en veut.

Seiken Densetsu 3 vous permettait de choisir trois personnages parmi une liste de six, avec chacun ses caractéristiques propres. Il aura fallu attendre les ROMs notamment réalisées par des amateurs pour en profiter en version anglaise, adulé des amateurs d’action-RPG, puis ce portage Switch en HD dont chacun saura juger de la qualité, certains fans de RPG antiques n’étant pas de grands fans des versions 3D de leurs hits d’avant.