Trials of Mana – Overdose de fantasy en approche !

Une vidéo inédite de Trials of Mana nous propose de découvrir bon nombre d’éléments exclusifs au remake.

Votre serviteur ici présent est plutôt véhément quand il s’agit de se plaindre de Square Enix. Mais aujourd’hui, son venin va rester d’où il vient. Si l’éditeur japonais n’a eu de cesse de surprendre ses fans ces dernières années, plus souvent pour le pire que pour le meilleur (on pense notamment aux derniers DLC de FFXV, celui de Kingdom Hearts III ou même le remake de Secret of Mana), il impressionne coup sur coup avec la démo de Final Fantasy VII Remake et avec cette nouvelle vidéo de Trials of Mana, dont la sortie approche à grands pas.

Pas de focus sur les personnages, pas de focus sur l’histoire, on a affaire ici à un tour d’horizon de tout ce que le titre apporte, aussi bien en termes d’expériences classiques avec son histoire tournant autour des trois protagonistes que vous aurez choisis pour le voyage, mais également en termes d’éléments inédits. Et ils sont très nombreux. Ne nous croyez pas sur parole, découvrez-les dans la vidéo ci-dessous, mais on va revenir dessus nous aussi.

Après un bref rappel du voyage qui attend vos trois héros, une quête pour réunir les esprits élémentaires qui protègent les pierres de Mana, on découvre un autre aspect omniprésent dans les jeux de rôle : les combats, et on ne peut que constater l’évidence, puisque ces derniers ont l’air prometteurs. À dire vrai, avec les différentes commandes, la caméra dynamique, l’option qui vous offre de jongler entre vos différents protagonistes, on a l’impression d’avoir affaire à un nouveau Tales of. La customisation de votre équipe semble également très riche avec pour chacun de nombreux talents à apprendre (plus de 300 différents) ainsi qu’un système de classes (avec alignement, s’il vous plaît), permettant à vos unités d’évoluer tout au long de votre voyage (sans parler de la rejouabilité pour les plus férus).

Bref, tout ceci est à découvrir dans la bande-annonce ci-dessous. Trials of Mana, le remake de Seiken Densetsu 3, sortira sur PlayStation 4 et Nintendo Switch le 20 avril. Êtes-vous aussi impatients que nous ?