Xperia Stream transforme un smartphone en « bête de game »

Le dernier flagship de Sony, le Xperia 1 IV (probablement la gamme avec la numérotation la plus compliquée à suivre…) ne paie peut-être pas de mine question design, même s’il faut lui reconnaître une certaine élégance. Cependant, c’est ce qu’il a sous le capot qui en fait un « iPhone killer », comme on disait à l’époque où Apple dominait le game (70% des smartphones dans le monde tournent aujourd’hui sous Android).

12GB de RAM, des capteurs photos de folie, avec zoom optique 85-125mm, écran 4k… Tout ce qui se fait de mieux en téléphone portable se retrouve dans cet Xperia 1 IV. Mais même si on a déjà tout, on en veut encore plus. Et c’est là qu’intervient un gadget un peu particulier, produit par Sony pour son nouveau smartphone haut de gamme, un gadget qui oriente du même coup l’appareil vers le gaming.

L’accessoire en question est baptisé Xperia Stream, et est essentiellement une coque doté d’un ventilateur. Ce dernier permet au téléphone de pousser sa mémoire vive sur la durée en en contrôlant la température. Mais ce n’est pas tout : le petit boitier comprend aussi une prise USB-C, un jack, mais aussi une prise Ethernet pour pouvoir profiter d’une connexion filaire, et enfin une prise HDMI permettant de streamer sa session de jeu ou d’en faire la captation via une carte d’acquisition.

Du matériel puissant et complet, qui pose quand même quelques soucis. D’abord, le boitier empêche l’utilisation des contrôleurs mobiles comme le Razer Kishi ou le Backbone One … Backbone qui justement venait de sortir une édition PlayStation de son accessoire. Plus embêtant, utilisé au max de ses capacités, l’Xperia Stream enlève au téléphone une fonctionnalité majeure : la mobilité ! Une fois connecté en Ethernet et en HDMI, sans même parler de l’USB-C qui viendra alimenter le ventilateur, nous voilà prisonniers de nombreux câbles, et dans l’impossibilité d’aller bien loin…

Ce qui nous mène au problème le plus important que pose cette néanmoins très belle machine : le pack Xperia 1 IV (alors boosté à 16GB de RAM) accompagné du Xperia Stream est vendu (pour le moment uniquement au Japon) 189 200 Yens, soit 1320€. Pour le même prix, et pour jouer à la maison, accroché à un câble, on aura aussi vite fait de s’offrir un PC, qui plus est équipé d’une RTX3070… On ne sait pas encore si le périphérique sera proposé en dehors de l’archipel.