La saison de l’E3 se prépare, Xbox annonce un showcase pour le 8 juin.

Il faudra qu’on trouve un nom pour qualifier ce qui reste la période installée par feu l’E3, riche en annonces et évènements programmés par les constructeurs, éditeurs et développeurs de jeux vidéo. Même si l’ESA, qui organisait l’E3, tente de se réinventer avec un forum baptisé iicon, rien ne nous assure que ce dernier rencontrera le succès, d’autant que comme la GDC, c’est désormais uniquement aux professionnels que s’adresse l’événement. Toujours est-il que Microsoft prépare son « E3 », et vient d’annoncer une conférence Xbox pour le 8 juin.

Le Game Pass se montre particulièrement solide en termes de contenu depuis quelques mois, ayant enchaîné les sorties « day one » avec Call of Duty, Indiana Jones, Avowed, Atomfall, et maintenant South of Midnight et Blue Prince, mais il reste des trous dans la raquette.

Ainsi, Fable, annoncé lors de l’un de ces programmes vidéo Xbox de l’été dès 2020 a récemment été repoussé à 2026. Peut-être sera-t-il enfin doté d’une date de sortie ? Dans la même veine, aura-t-on des nouvelles d’Everwild ? Le jeu signé Rare ressemble en effet de plus en plus à ce qu’est Beyond Good and Evil 2 pour Ubisoft, même si on nous « rassure » régulièrement en prétendant que le développement suit son cours… Le programme sera peut-être aussi l’occasion de teaser, voire de carrément révéler la fameuse console portable, qui serait finalement un petit PC façon ROG Ally, dont la rumeur parle depuis maintenant un bon moment ?

Xbox risque aussi de teaser les gros jeux qui pourraient arriver dans les 12 ou 18 prochain mois, tels que le prochain Call of Duty, ou le nouveau Gears of War, sous-titré E-Day, justement annoncé lors de l’événement de l’an dernier.

Une chose est sure : un focus sera fait sur The Outer World 2, qui aura droit à une mise en avant après le programme principal, comme ce fut le cas pour Call of Duty Black Ops 6 ou Starfield les années précédentes. Après l’accueil positif réservé à son précédent jeu, Avowed, Obsidian part sous de bons auspices, mais aura la lourde charge de proposer le jeu « flagship » du moment sur le Game Pass…

Le Xbox Games Showcase, suivi de The Outerworld 2 Direct, sera diffusé le 8 juin à 19h00 heure française. Le Summer Game Show de Geoff Keighley aura démarré lui le 6 juin.