20 ans de Xbox – Après Halo, Microsoft ajoute 80 jeux rétro-compatibles

Cette semaine marque les 20 ans de la sortie de la toute première Xbox sur le territoire américain. Et pour célébrer cet anniversaire comme il se doit, Microsoft a décidé de créer des petits événements plutôt inattendus. Ainsi, après avoir rendu disponible le multijoueur d’Halo Infinite presque par surprise, on apprend que la liste des jeux rétro-compatible s’est étoffée de presque 80 jeux. Et alors attention, parce que parmi ceux-là, on retrouve quelques titres indispensables : les jeux F.E.A.R., la trilogie Max Payne, des jeux Star Wars, Manhunt, NIER premier du nom… Voici la liste complète des jeux devenant rétro-compatibles :

50 Cent: Blood on the Sand

Aces of the Galaxy

Advent Rising

Adventure Time: The Secret of the Nameless Kingdom

Are You Smarter Than a 5th Grader? Make the Grade

Avatar: The Last Airbender – The Burning Earth

Bankshot Billiards 2

Beautiful Katamari

Binary Domain

Black College Football Xperience: Doug Williams Ed

Cloning Clyde

Conan

Darwinia+

Dead or Alive Ultimate

Dead or Alive 3

Dead or Alive 4

Death by Cube

Disney Universe

Disney’s Chicken Little

Elements of Destruction

F.E.A.R.

F.E.A.R. 2: Project Origin

F.E.A.R. 3

F.E.A.R. Files

The First Templar

Gladius

Gunvalkyrie

Islands of Wakfu

Lego The Lord of the Rings

Manhunt

Max Payne

Max Payne 2: The Fall of Max Payne

Max Payne 3

Mini Ninjas

Mortal Kombat

Mortal Kombat vs. DC Universe

MX vs. ATV Alive

MX vs. ATV Untamed

NIER

Novadrome

Oddworld: Munch’s Oddysee

Onechanbara: Bikini Samurai Squad

Otogi: Myth of Demons

Otogi 2: Immortal Warriors

The Outfit

Outpost Kaloki X

Quake Arena Arcade

R.A.W. – Realms of Ancient War

Red Dead Revolver

Resident Evil: Operation Raccoon City

Ridge Racer 6

Rio

Risen

Risen 2: Dark Waters

Rock of Ages

Sacred 2: Fallen Angel

Scramble

Screwjumper!

Secret Weapons Over Normandy

Skate 2

SpongeBob SquarePants Underpants Slam!

SpongeBob’s Truth or Square

Star Wars Starfighter: Special Edition

Star Wars: Episode III Revenge of the Sith

Star Wars: The Clone Wars

Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast

Switchball

Thrillville

Thrillville: Off the Rails

Time Pilot

TimeSplitters 2

TimeSplitters: Future Perfect

Toy Story Mania!

Vandal Hearts: Flames of Judgment

Viva Piñata: Party Animals

Warlords

Satisfaction et gros coup de cœur pour la présence sur la liste de Binary Domain, le TPS de Toshihiro Nagoshi (la saga Yakuza), classique mal aimé pourtant plein de qualités. Rien encore pour les jeux Ken’s Rage, cependant, mais on ne perd pas espoir. L’ensemble de ces jeux est déjà disponible pour les dernières consoles de Microsoft, et chacun d’entre eux devrait voir s’afficher dès à présent la compatibilité Xbox Series X|S sur leur fiche correspondante du Microsoft Store. Et pour Microsoft, le traitement patrimonial de son catalogue ne s’arrête pas là, puisqu’une quarantaine de jeux bénéficieront de plus de la fonctionnalité FPS Boost, qui améliore l’expérience pour le joueur profitant de la puissance des Xbox Series X|S sans que le jeu lui-même ne soit retouché.

Parmi les jeux qui vont pouvoir bénéficier de cette fonctionnalité, on trouve Binary Domain, évoqué à l’instant, mais aussi F.E.A.R. et F.E.A.R. 3, NIER… Ainsi que des jeux qui étaient déjà rétro-compatibles mais ne bénéficiaient pas encore du « boost » : Alan Wake, Dead Space 2 et 3, l’ensemble des jeux Gears of War, Kameo … De quoi se replonger dans des souvenirs de jeunesse, ou découvrir tout un pan du jeu vidéo du début du siècle, le tout de la façon la plus confortable possible ! La liste de tous les jeux rétro-compatibles se trouve au bout de ce lien, sur le site de Microsoft.