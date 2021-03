We Were Here Forever – Un nouvel épisode pour la nouvelle génération

Après avoir développé les jeux de la série We Were Here, le studio néerlandais Total Mayhem Games vient de dévoiler un trailer d’annonce pour We Were Here Forever, le quatrième opus de ces escape games asymétriques en coopération. Pour le moment, les informations annoncées nous en apprennent plus sur l’histoire du titre et l’ambiance plus sombre que celle de ses prédécesseurs, permettant de nous révéler les secrets de Castle Rock.

We Were Here Forever nous plonge à l’intérieur d’un mystérieux château dans lequel deux explorateurs se retrouvent piégés. Pour espérer survivre aux différents casse-têtes et sortir indemne, il sera nécessaire de résoudre des énigmes en coopération en communiquant à travers un talkie-walkie. En effet, chaque joueur se trouvant dans une pièce différente, ils devront communiquer les éléments visibles sur leur écran pour aider leur partenaire.

Comme à chaque nouvel opus, nous pouvons nous attendre à davantage d’énigmes, une durée de vie prolongée, mais également des précisions sur le lore de la série. Et avec l’arrivée de We Were Here Forever sur la nouvelle génération, le gameplay sera lui aussi retravaillé pour être plus immersif.

“Notre objectif pour We Were Here Forever est d’affiner davantage le gameplay coopératif de la série que les gens aiment tant, conçu pour une nouvelle génération de matériel avec un Castle Rock plus immersif, plus sombre et plus vivant […]. On ne peut s’empêcher de se demander ce qui est arrivé à ces explorateurs qui ont été laissés pour compte…” – Lucia de Visser, Directrice générale et co-fondatrice de Total Mayhem Games.

Cette dernière phrase saura éveiller la curiosité de celles et ceux qui auront joué aux premiers épisodes. Ainsi, il se pourrait que nous soyons confrontés lors de notre fuite aux anciens explorateurs du château. Toutefois, il ne sera pas nécessaire d’avoir joué à We Were Here, We Were Here Too et We Were Here Together pour se lancer dans ce nouveau venu, puisque chaque jeu est indépendant.

Pour le moment, We Were Here Forever est prévu pour la fin de l’année 2021 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. De plus, le jeu peut être ajouté dès maintenant à votre liste de souhaits sur Steam afin de ne manquer aucune des informations que le studio nous révélera d’ici sa sortie, concernant principalement les nouvelles mécaniques de gameplay et de nouvelles images pour se faire une meilleure idée de l’ambiance assombrie de Castle Rock.