The Past Within – Le premier escape game multijoueur de Rusty Lake

Créé en 2015, le studio néerlandais Rusty Lake est principalement connu pour sa série d’escape games Cube Escape. Et avec pas moins de 15 titres à son actif, le studio a révélé ce mardi 26 janvier le teaser de son nouveau jeu intitulé The Past Within, encore un escape game, mais cette fois-ci jouable uniquement en coopération avec un autre joueur.

Cette série de jeux aura réussi à marquer un grand nombre de joueurs et créer une véritable chronologie entre chacun des titres développés par le studio. La plupart des jeux de cette série est centrée autour du personnage de Dale Vandermeer, un détective cherchant à retrouver sa mémoire à travers d’étranges cubes, nous dévoilant des phénomènes étranges. Plusieurs autres titres de la série Cube Escape nous plongent dans la généalogie des différentes familles, à différentes époques mais toujours autour du mystérieux Rusty Lake.

The Past Within nous permettra d’en apprendre plus sur le personnage d’Albert Vanderboom en voyageant à travers le passé et le futur. Pour résoudre les énigmes du jeu, il faudra faire équipe avec un autre joueur. Une mécanique de gameplay qui nous rappelle la série d’escape games We Were Here dans lesquels les joueurs sont séparés et cherchent à résoudre des énigmes grâce aux différentes informations dans l’environnement de chacun d’eux.

Le nouveau titre de Rusty Lake sera donc un jeu asymétrique, dans lequel les joueurs ne se trouveront pas côte à côte et où la communication sera la clé de leur réussite. L’ajout d’un mode multijoueur et de modèles 3D dans la série des Cube Escape est un véritable pas en avant pour Rusty Lake. Après plus d’un an de développement et le succès de The White Door, Rusty Lake continue de gagner en notoriété et nous sommes impatients de découvrir les énigmes proposées dans The Past Within.

Pour le moment, The Past Within ne possède pas de date de sortie précise, on sait seulement que le jeu sera disponible cette année 2021 sur PC et Mac ainsi que sur Android et iOS pour les versions mobiles. Le studio néerlandais souhaite développer le jeu sur console, ce qui serait là encore une première pour Rusty Lake, d’autant plus que le gameplay de ce titre se prête parfaitement à la plateforme.