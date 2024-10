Warner Bros. Games Montréal sur un nouveau jeu DC Comics ?

Suite à l’échec retentissant de Suicide Squad: Kill the Justice League, nous aurions pu croire que Warner Bros. Games allait laisser de côté, du moins pour un temps, les licences de l’univers DC Comics. Alors que leur studio de développement Rocksteady (le même responsable de Suicide Squad) serait apparemment au travail sur un nouvel épisode des aventures du Chevalier Noir, et qu’un opus intitulé Arkham Shadows est prévu pour le 22 octobre sur Meta Quest 3, Warner prévoit un nouveau jeu estampillé DC. Les dernières incursions dans l’univers du Batman s’étant soldées par des échecs, Warner Bros. Games voudrait tenter de capitaliser sur la représentation d’autres héros.

L’un des studios rattaché à Warner Bros. Games, Monolith Productions, est déjà à l’œuvre depuis quelques années maintenant sur une aventure solo de Wonder Woman qui, d’après les premières informations, prendrait place sur l’île de Themyscira. Rocksteady ayant appris de ses erreurs, il repart sur un terreau familier et fertile avec Arkham. Alors qu’est-ce Warner Bros. Games pourrait nous préparer ? C’est la filiale à l’origine de Batman Arkham Origins (le seul jeu Arkham non développé par Rocksteady), Warner Bros. Games Montréal qui serait la grande gagnante pour replonger dans l’univers DC.

Alors quelle piste suivre ? Un jeu service à la Suicide Squad ou nous dirigerons la Justice League ? La Legion of Doom pour manier le trident de Black Manta ou les tentacules de Brainiac ? Quelque chose de plus terre à terre avec Nightwing ? Ou un jeu d’enquête aux côtés du shérif le plus cool de l’espace : Green Lantern ?

Nous pourrions faire plus de suppositions, mais la seule chose que nous avons à nous mettre sous la dent pour l’instant c’est une offre d’emploi visible sur le site de Warner Bros. Games Montréal, qui est à la recherche d’un professionnel pouvant superviser le développement d’un jeu AAA prenant place dans l’univers DC. Le projet n’est encore qu’en phase de préproduction, les équipes sont à la recherche de personnels, autant dire que rien n’est figé dans le marbre et que le jeu a encore tout le temps de se construire que ce soit sur la question du scénario comme du gameplay.

Quoiqu’il en soit, le jeu prendra probablement place dans un elseworld, un univers parallèle à la chronologie des jeux DC déjà établis, à la manière de Gotham Knights. Même si ce dernier a encore aujourd’hui des scores plus que mitigés sur les agrégateurs de notes : une moyenne de 67 sur Metacritic et 68 sur Opencritic, la proposition de replonger dans l’univers DC Comics est quand même plus qu’excitante.