Void Terrarium ressort en version augmentée sur PlayStation 5

La console n’est pas sortie depuis 24 heures sur le territoire que déjà, elle se met à recycler des jeux de la génération précédente. C’est ainsi que NIS annonce l’arrivée de Void Terrarium (ou void tRrLM(); pour reprendre la graphie officielle mais illisible) sur la nouvelle console de Sony.

On se souvient, Void Terrarium est un rogue-lite doublé d’un gameplay à la Tamagotchi. Une jeune humaine, peut-être la dernière représentante de son espèce, survit tant bien que mal à un environnement post-apocalyptique grâce à un petit robot qui ira lui looter ce dont elle aura besoin (nourriture, médicaments, déco…). On passe donc de l’exploration de donjons générés aléatoirement (pour la récupération de matériaux) à la phase Tamagotchi, pendant laquelle on prend soin de la petite humaine.

Pour voir le jeu d’un peu plus près, nous ne saurions que trop vous conseiller d’aller relire le test que nous lui avions consacré à sa sortie, et dans le cadre duquel nous avions accordé une bonne note au jeu (lien dans la fiche jeu ci-dessus) !

Cependant, et bien que Void Terrarium nous avait beaucoup plu, on se demande si c’est vraiment de ce type de jeu dont la PlayStation 5 a besoin ? Sur une console qu’on a pour certains d’entre nous, réservée il y a des mois de cela, pour d’autres, à qui on a sacrifié quelques heures de sommeil et beaucoup d’énergie pour réussir à l’acheter lors de sa sortie, et pour d’autres encore qu’on a payée 150 ou 200% de son prix sur les sites de reventes, sur une telle machine, donc – surtout en période de sortie – on a besoin d’esbroufe, de démonstration de force, de softs qui nous montrent ce que la console a dans le ventre…

La bonne nouvelle néanmoins, c’est que cette version augmentée sera aussi disponible sur cette bonne vieille PlayStation 4 via un DLC. Void Terrarium Plus ajoutera au jeu de base des objets supplémentaires pour Toriko, la jeune humaine (des cosmétiques, mais aussi de nouvelles maladies…), ainsi que de nouveaux éléments de gameplay qui restent à découvrir…

Void Terrarium Plus sera disponible sur PlayStation 5 au Japon le 18 février 2021. Le DLC pour mettre à niveau la version PlayStation 4 sortira le même jour. On imagine que le reste du monde sera servi dans les semaines qui suivent…