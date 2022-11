NIS offre une suite à Void Terrarium

On avait plutôt bien aimé le premier, alors on accueille la nouvelle à bras ouvert : NIS America a annoncé la sortie de Void Terrarium 2, ou void* tRrLM2(); pour reprendre l’écriture stylisée « officielle » du titre du jeu.

Void Terrarium, c’est un mix entre Tamagotchi et dungeon crawler. On y incarne un petit robot qui doit prendre soin d’une jeune fille, dernière représentante en vie de l’espèce humaine. Dans le premier jeu, cette dernière était malade et isolée dans une sorte de cloche de verre (le terrarium du titre), le robot devait alors partir en exploration pour trouver les éléments nécessaires à la survie de sa jeune compagne.

Si 2 ans plus tard, les thématiques environnementales abornées par le jeu sont encore plus d’actualité, on espère que le titre saura se renouveler dans ce second épisode. L’une des bonnes idées de Void Terrarium était de faire se déplacer les ennemis en même temps que nous. Ainsi, le Rogue (les donjons sont générés aléatoirement) se doublait d’une couche de stratégie quasi au tour par tour… Void Terrarium 2 saura-t-il trouver la bonne idée qui lui permettra de s’afficher en digne successeur du premier épisode ?

Voici comment le jeu est décrit par son éditeur :

Lors de votre progression à travers les donjons, améliorez votre arme favorite et maîtrisez l’arsenal qui est mis à votre disposition, afin d’obtenir assez de puissance pour explorer les vastes terres désolées. Des bonus mystères : Les Pièces Mystères, accessibles seulement à l’aide de portails jaunes, renferment des coffres rares dans lesquels on peut trouver une myriade de bonus tels que des équipements puissants, de nouvelles aptitudes ou encore des capacités ultra rares.

De nouvelles options de personnalisation sont disponibles pour Toriko, notamment des tenues, coupes de cheveux et accessoires inédits. Offrez-lui le relooking de ses rêves ! L’entretien du terrarium : Maintenez l’humidité et la température de votre terrarium en plantant et prenant soin des plantes qui y poussent. Ensuite, récoltez le fruit de votre travail et décorez les lieux avec.

Comme le premier jeu, Void Terrarium 2 sortira en version physique uniquement dans une version collector (toutefois moins généreuse que la première), contenant le jeu, un coupon pour télécharger la bande originale en version numérique, et un mini artbook. Le jeu sortira sur PlayStation 4 et Switch le 3 mars prochain.