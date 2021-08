Vampire: The Masquerade – Bloodhunt arrive en early access

Parmi toutes les annonces présentées durant la Gamescom 2021, nous avons pu apercevoir à plusieurs reprises des informations concernant la prochaine sortie de Vampire: The Masquerade – Bloodhunt, un battle-royale se déroulant dans l’univers de la licence éponyme. Si l’idée d’un énième battle royale ne nous réjouit guère, le titre se veut plus original que ses prédécesseurs avec la possibilité de choisir parmi plusieurs classes, ainsi que des nombreuses capacités propres aux vampires.

En effet, ce nouveau battle royale n’est pas sans rappelé Hyper Scape et ses combats verticaux puisqu’il sera possible de mener vos affrontements sur différents types de plateformes et ainsi prendre l’avantage du champ de bataille sur les toits et les murs de Prague. De plus, les joueurs pourront se soigner en buvant le sang des passants tout en évitant de se faire repérer au risque d’être visible par tous les autres adversaires sur la carte.

Après une bêta réussie, le studio Sharkmob avait dévoilé quelques chiffres afin de démontrer la popularité du titre. Vous n’êtes d’ailleurs certainement pas passer à côté de Vampire: The Masquerade – Bloodhunt puisque de nombreux streameurs et youtubers français avaient participé à une opération spéciale afin d’en faire la promotion. Malheureusement, on ne connait trop bien la recette d’un battle royale en 2021.

Ces derniers profitent d’une hausse de popularité lors des quelques mois suivants son lancement grâce aux influenceurs, puis ils finissent par tomber dans l’oubli en laissant les mastodontes en haut du podium. On espère toutefois que le titre saura se démarquer des autres et apporter un peu de fraicheur au milieu des autres représentant du genre, d’autant plus que la licence Vampire: The Masquerade reste très populaire.

Ainsi, Vampire: The Masquerade – Bloodhunt sera disponible en accès anticipé sur Steam dès le 7 septembre 2021 et bénéficiera d’une première maintenance le 14 septembre. Comme la plupart des autres jeux multijoueur, un Battle Pass sera également présent avec des récompenses gratuites et payantes, ainsi que de nombreuses mises à jour afin d’améliorer le gameplay et les fonctionnalités du titre.