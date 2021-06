Vampire: The Masquerade: Blood Hunt – Le battle-royale qui a les crocs

L’audace est souvent le moteur de l’art, de l’industrie et de la science… Par conséquent, on peut en déduire que les projets audacieux font souvent avancer les choses. Seulement, l’audace ne fait pas tout et il nous est difficile de dire si l’idée derrière Vampire: The Masquerade: Blood Hunt est géniale ou ridicule. En effet, si on pourra toujours débattre de l’intelligence de faire un battle royale en 2021, un genre toujours extrêmement populaire mais également toujours dominé par une petite poignée d’élus (reposant sur les nombreux cadavres de ce qui se sont cassés les dents à s’y risquer), il faut reconnaître qu’ajouter un battle royale à une série de RPG mettant en scène des vampires, c’est audacieux.

Mais audacieux ne veut pas dire bon et, sans vouloir nous montrer désagréable, nous, on a du mal à croire à un projet qui a autant de chance d’être générique qu’original et dont nous n’arrivons pas à imaginer la forme. Enfin, l’attente est révolue puisqu’hier, un Geoff Keighley aux dents étincelantes nous a présenté les premières images du soft et nous a permis de tirer nos premières conclusions, notamment que Sharkmob n’a pas chômé ! Bon, il n’a pas chômé mais il a pas non plus révolutionner le genre auquel il s’essaie avec cette IP non plus…

Bref, sans surprise, Vampire: The Masquerade: Blood Hunt sera un TPS free-to-play. Vous y incarnerez un vampire et votre but consistera d’éliminer d’autres hémophages et d’être le dernier vampire debout dans les rues de Prague, ville dont les zones visitables s’amenuiseront afin de forcer les joueurs à s’affronter. Indéniablement classique sur le principe donc, le battle royale de Sharkmob n’est pas pour autant dénué d’originalité puisqu’il est possible de se battre sur n’importe quelle surface (sol, toitures ou même murs…), de choisir une classe à son personnage (qui influe sur ses pouvoirs et ses talents), ou même de se soigner en croquant la jugulaire de passants (en prenant le risque d’être à mis à la vue de tous si vous vous êtes pris sur le fait).

Envie de croquer dans ce nouveau battle royale ? Vampire: The Masquerade: Blood Hunt débarquera gratuitement sur PC dès le mois d’octobre (pile à temps pour Halloween on dirait…). Notez qu’une version alpha sera disponible d’ici quelques jours et que vous pouvez vous inscrire pour y participer.