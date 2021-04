Yu-Gi-Oh! Rush Duel: Saikyou Battle Royale!! – Encore l’heure du duel

C’est une surprise pour personne, le Japon est un pays fantastique. Sa culture est riche, son patrimoine millenaire, sa gastronomie talonne celle de notre beau pays et même aujourd’hui, le pays est un fleuron de technologie et de “pop-culture”. Un autre point sur lequel le pays brille aussi est son talent pour le recyclage comme le confirme la confection des médailles pour les J.O. de 2020 2021, la transformation des eaux usees de Fukushima et, plus simplement, l’industrie de l’animation et du jeu video en général (#trigger). Et si on parlait de Konami et de son nouveau Yu-Gi-Oh! Rush Duel: Saikyou Battle Royale!! ?

Oui, il y a peu, Konami annoncait l’arrivée dès cet été au pays du Soleil Levant d’un nouvel effort dans la série Yu-Gi-Oh!, un épisode dont le gameplay évoluera légérement puisqu’il calquera les changements opérés avec la dernière saison de l’anime : Yu-Gi-Oh! Sevens. En gros, le dernier chapitre raconte l’histoire de Yuga Odo, un gamin qui, froissé par la difficulté du jeu de cartes, en recycle (encore ?) les règles pour le rendre plus abordable. La galette en question prendra en compte ses changements et proposera donc des combats plus rapides mais toujours aussi stratégiques.

Si les combats accueilleront donc un certain nombre de nouvelles mécaniques (tout en copiant le mode “Speed Battle” sur de nombreux aspects), Yu-Gi-Oh! Rush Duel: Saikyou Battle Royale!! ne fera pas table rase de tout. Le jeu de Konami reprendra bien une partie des poncifs de la série comme les doublages en japonais, les animations en 3D pour les invocations et les attaques des monstres les plus puissants… Bref, de quoi jubiler pour tous les fans de la série et ceux qui aiment quand leurs plans se déroulent sans accro.

Maintenant, il ne nous reste qu’à préciser que Yu-Gi-Oh! Rush Duel: Saikyou Battle Royale!! sortira au Japon sur Nintendo Switch dans le courant de l’été (le 12 août), et qu’aucune date de sortie n’a, pour le moment, été evoquée pour l’occident. N’empêche, ces japonais sont vraiment trop forts, ils recyclent meme le mot “battle royale” pour tenter de vendre plus de cartouches…