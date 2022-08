Valorant va pivoter vers un système de ligue fermée

Valorant, titre phare du studio Riot Games, va bénéficier de nombreux changements pour sa prochaine saison. Pour ceux qui ont besoin d’une piqûre de rappel, il s’agit d’un jeu vidéo free-to-play de tir à la première personne en multijoueur. Sorti le 2 juin 2020, le titre est rapidement devenu un incontournable du genre et rassemble aujourd’hui une communauté de plus de 110 millions de joueurs chaque mois. Valorant est désormais reconnu comme une institution à part entière. La preuve, il est même présent dans les compétitions d’e-sport.

Dans cet article, nous allons faire le point sur les changements du système de ligue annoncés par Riot Games. Vous saurez tout sur les nouvelles compétitions qui vous permettront peut-être de vous qualifier pour remporter de grosses récompenses. Après votre lecture, vous aurez toutes les clés en main pour mieux comprendre les futures ligues fermées. Vous connaîtrez tous les secrets pour parier sur les futurs vainqueurs e-sport lors de ces prochaines compétitions.

Les changements prévus sur Valorant pour 2023

2023 va être synonyme de changement, Riot Games vient d’annoncer d’importantes modifications dans le système de jeu qui prendront effet à partir de la saison 2023. En effet, le développeur va restructurer ses ligues et lancer un nouveau type de promotion des talents. Riot prévoit l’arrivée de trois nouvelles ligues internationales en Europe, en Asie et en Amérique. Les équipes de ces ligues se qualifieront pour de grands événements mondiaux, comme les Masters et les Champions de Valorant.

Un nouveau mode de compétition en jeu sera également accessible à tous les joueurs. Ce mode viendra s’ajouter aux classements existants, tout en offrant aux joueurs un nouvel objectif sans que cela n’impacte les scores des parties classées.

Des ligues nationales et internationales

Comme nous venons de l’évoquer, trois nouvelles ligues internationales vont faire leur apparition dans le courant de l’année prochaine. Ces dernières proposeront des compétitions hebdomadaires entre les meilleures équipes du monde. Les meilleurs joueurs des trois ligues internationales (Amérique, Europe et Asie) devront ensuite s’affronter en LAN, devant un public.

Pendant toute l’année, les meilleures équipes de chaque ligue se qualifieront pour deux Masters internationaux ainsi que pour les Valorant Champions. L’équipe qui remportera les Valorant Champions sera désignée comme championne du monde de Valorant. L’année 2023 verra aussi l’arrivée de ligues nationales fonctionnant sur le même principe que les ligues régionales actuelles. Ces nouvelles ligues nationales donneront plus d’opportunités aux joueurs talentueux d’atteindre les ligues internationales.

Riot Games sélectionnera les équipes

Ces nouvelles ligues sont fermées. Cela signifie que les équipes qui se disputeront ces ligues seront sélectionnées par Riot Games dans le cadre d’un processus d’appel d’offres afin de devenir des partenaires du développeur.

En gros, les équipes sélectionnées ne seront plus des clients du jeu, mais bien des partenaires. Ces « équipes partenaires » de Valorant recevront une part des recettes du jeu et pourront même intégrer leur propre marketing au sein du studio. Le but de Riot Games est de créer une innovation dans le domaine des compétitions e-sport et renforcer sa communauté et l’engouement porté autour de Valorant.

De meilleures chances de devenir un pro gamer

Le nouveau mode de compétition indépendant du score des parties classées va également bouger les choses en 2023. Les meilleurs joueurs auront la possibilité de se faire remarquer plus facilement. En brillant dans ce nouveau mode, les joueurs pourront devenir pro gamer plus facilement en se qualifiant pour les ligues nationales et peut-être terminer en ligues internationales.