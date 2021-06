Valorant – Kay/0, le nouvel agent en approche, a fuité

Après la dernière bande annonce “Duality” expliquant plus en profondeur le lore du FPS de Riot: Valorant, les news concernant ce dernier de cessent d’affluer, pour le plus grand plaisir des fans du jeu. On a cette fois-ci droit à un leak, concernant le nouvel agent qui fera sûrement son apparition avec l’épisode 3 de Valorant, le 22 juin. Voici certains visuels, ainsi que quelques informations vis à vis du gameplay de Kay/0.

Qu’est-ce qu’on sait concrètement sur ce nouvel agent ? Car rappelons le, aucune news officielle n’a été divulguée à son sujet, simplement un trailer de quelques secondes sur Twitter, et juste quelques fuites de visuels qui nous permettent de débattre et de spéculer sur le nouveau robot de Valorant. Tout ce qu’on savait jusqu’à maintenant, c’était ce tweet, du compte officiel de Valorant, qui montrait pour la première fois Kay/0, ainsi que son titre Grenadier, rejoignant le gang explosif assez restreint. Riot disait par ailleurs ceci à propos de Kay/0 (traduction libre de l’anglais) :

“C’est un agent dont les capacités peuvent créer des moments où vous ne pouvez compter que sur vos compétences au tir”

Actuellement, tout ce que l’on sait sur ses sorts, c’est l’image d’un couteau planté dans un bloc à côté du spike, présenté par les joueurs comme “un sort qui désactive les habilités ennemies”, et que Kay/0 est considéré comme un initiateur, de quoi faire plaisir aux joueurs aimant jouer au front.

On aura sûrement beaucoup de nouvelles informations à son sujet dans les jours à venir, comme un trailer présentant toutes les particularités du seizième agent de Valorant. La certitude est qu’il dénote énormément de tous les autres personnages, déjà de par son aspect physique totalement robotique, reste à savoir comment cela est implanté dans le lore, et de quelle région du monde il vient, par qui il a été créé …

Toutes ces questions trouveront certainement leurs réponses dans les jours à venir, étant donné que le lancement de l’épisode 3 est pour le 22 juin, donc patientez ! Kay/0 arrive très prochainement sur Valorant.