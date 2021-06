Valorant – Le lore s’étoffe avec la bande-annonce “Duality”

Riot a dévoilé une nouvelle bande-annonce étoffant l’aspect narratif de leur FPS Valorant. Après le lancement du jeu le 2 juin 2020, Riot a l’air de vouloir développer le lore de leur jeu, et après la bande-annonce de lancement “Duelists”, on a eu droit à “Duality” qui s’ouvre sur la catastrophe d’Ascent en Italie.

Mais remettons les choses dans l’ordre. Dans le premier trailer de lancement, on voyait Phoenix contre Jett, l’oiseau de feu essayant tant bien que mal de récupérer le package des mains de la Coréenne, mettant en scène les deux duellistes, d’où le nom de la cinématique. Par ailleurs, la bande-annonce se finit sur une image d’Ascent, une des maps de Valorant se trouvant en Italie, avec en fond marqué “Épisode 01”, nous laissant dans l’expectative d’une suite, qu’on a désormais aujourd’hui.

Duality met enfin en scène plusieurs acteurs importants du lore de Valorant : Kingdom et sa main-mise sur la radianite (la ressource du monde de Valorant), l’allemande Killjoy, Viper, et Phoenix (ce dernier étant recherché après avoir été aperçu à côté de la catastrophe d’Ascent, tout comme Jett). Ceux-ci se retrouvent dans cette cinématique sur Bind. Ce qui nous laisse supposer qu’on aura une cinématique pour chacune des différentes maps du jeu.

Comme dans la première cinématique, Riot arrive de nouveau à mettre en évidence les différentes capacités des personnages (la tourelle de Killjoy, la boule de feu de Phoenix) et on a pu aussi voir un “double” de Phoenix, laissant ce dernier aussi choqué que nous. Juste par cette information, Riot réussit à inclure dans son lore le fait que l’on peut jouer in game en match miroir (un ennemi ayant le même personnage que nous), ce qui est un tour de force.

La fin de la cinématique ne laisse aucun doute : il y aura bel et bien une suite et un épisode 03, mettant en avant Yoru et Cypher que l’on peut voir à la toute fin. Riot nous dévoile petit à petit le lore de Valorant (on a dû attendre un an avant un épisode 02), mais on peut clairement souligner la qualité graphique des cinématiques de Valorant jusqu’à maintenant.