Unrailed 2 – Kepler Entertainment en montre plus à la Japan Expo

Kepler Entertainment profite de la Japan Expo pour présenter ses projets. Dans la liste, on retrouve Unrailed 2: Back on Track, la suite d’Unrailed!, un jeu coop sorti sur Steam en 2019 développé par Indoor Astronaut. Le titre avait été initialement annoncé le 22 mars 2024 pour une sortie au cours de l’année et promettait de construire sur les fondations du premier. Une présentation bienvenue, puisque l’équipe pense pouvoir proposer une beta ouverte et un early access prévu pour la fin de l’année.

Pour rappel, Unrailed! proposait à une équipe pouvant compter jusqu’à quatre joueurs de collaborer afin de permettre à un train de rejoindre une gare en créant des rails. Les joueurs doivent s’organiser : d’une part, il faut amasser des ressources pour les transformer en rails, de l’autre, il faut placer ces rails devant le train pour l’empêcher de dérailler.

Un concept simple donc, que le premier opus appliquait de manière efficace. La suite promet de construire à partir de ces fondations, tout en enrichissant particulièrement le gameplay. Cela passe notamment par les différentes manières dont les joueurs pourront désormais améliorer leur personnages et leurs wagons.

Le personnage sera plus faible au départ, cependant, il sera possible de customiser les capacités de son personnage : à mesure que le joueur effectuera des parties, il pourra débloquer puis choisira des capacités supplémentaires : vitesse de déplacement, de minage, capacité à sauter… autant de bonus qui permettront une expérience plus personnelle du titre. Afin de les acquérir, il faudra accumuler des vis à travers des missions, secondaires ou principales.

Ce n’est pas la seule partie du gameplay qu’il sera possible de customiser. Il sera également possible de choisir différents wagons, qui auront différents effets sur la partie. Cependant, des améliorations n’arrivent jamais seules : de nouveaux obstacles feront frein à l’avancée du train, sous la forme d’animaux. Vaches, taupes… chaque bestiole sera un type d’obstacle différent.

Tous ces éléments permettent de mettre en valeur l’aspect collaboratif du titre : plus que jamais, réfléchir à une stratégie d’équipe en adaptant ses capacités à celle-ci sera payant pour aller le plus loin possible. Des stratégies qu’il sera important de maîtriser, puisque le mode versus fera son retour, avec la possibilité de faire des parties de quatre contre quatre cette fois-ci.

Les améliorations d’Unrailed 2 sont toutes pensées pour renforcer l’aspect collaboratif du jeu, qui fait sa force. L’équipe de développement, particulièrement réduite, profite d’une réelle proximité avec son public cible. Cela lui permet de répondre clairement à ses attentes pour la suite.

Si aucune date précise n’a été annoncé pour la bêta ouverte, il est probable qu’Unrailed 2 soit disponible vers la fin de l’année. Un jeu qui semble fun, simple au premier abord avec des visuels travaillés, il nous tarde d’en voir plus.