Japan Expo 2024 – Guide du joueur avisé

Comme tous les ans, Japan Expo pointe le bout de son nez pendant le mois de juillet. Cette année, l’événement se déroulera du 11 au 14 juillet. S’il s’agit avant tout d’un moment dédiés aux amoureux du pays au soleil levant, les amateurs de jeu vidéo ne sont pas laissés en reste. De Nintendo aux associations locales, il y a de quoi faire pour quelqu’un souhaitant se faire un planning vidéoludique ! Et justement, faisons un récapitulatif de ce que nous, joueurs, pourrons mettre dans nos agendas.

Prendre son temps pour jouer…

Nintendo sera, une fois de plus, l’une des têtes d’affiches de l’événement. Avec son immense stand immanquable dans le Hall 6, c’est un arrêt obligatoire, que ce soit pour jeter un œil aux jeux qu’il sera possible de tester ou prendre part à une compétition de Mario Kart 8 ou de Smash Bros. Ultimate.

Toutefois, cette année, le stand Nintendo ne se contente pas d’être un lieu de jeu. Le constructeur japonais promet également l’ouverture d’une boutique éphémère, où seront disponible des produits dérivés exclusifs aux boutiques de Tokyo et Osaka.

Hoyoverse sera également de retour cette année, avec un stand dédié à deux de ses jeux, Honkai Star Rail et le très récent Zenless Zone Zero. Diverses activités seront proposées, avec récompenses à la clé. Il sera notamment possible de prendre la pose aux côté d’une voiture aux couleurs de Zenless Zone Zero.

Un concert, une nouvelle fois préparé par le groupe Starrysky, est également prévu le samedi sur la scène Tsubamé à 16h45. Ce sera l’occasion de célébrer les musiques de Honkai Star Rail avec des arrangements originaux. Enfin, le capitalisme étant ce qu’il est, le stand se devait d’avoir lui aussi une boutique de produits dérivés.

Du côté des studios français, Ankama (Hall 5A – F228) aura lui aussi sa part du gâteau, alors que le studio est sur le point de fêter les vingt ans de Dofus. Il sera possible de jouer aux différents jeux du studio à l’occasion d’un événement mis en place pour l’occasion : le Nécromonde. Les joueurs devront avancer dans la zone et en battre le boss pour gagner des récompenses, le tout, en étant encadré par Siu et Othan, deux des têtes pensantes de Wakfu ! Ce sera également l’occasion de parler avec les deux développeurs derrière le jeu.

Dofus sera bien entendu mis à l’honneur, pas que sur le stand d’Ankama. Le jeudi 11 juillet à 12 heures, une conférence aura lieu sur la scène Také, dédiée aux jeux vidéo, pour revenir sur l’histoire du jeu. Une information qui devrait intéresser ceux ne pouvant pas faire le déplacement : la conférence sera diffusée sur la scène Twitch du studio, AnkamaLive.

Les stands de studios ne sont cependant pas le seul endroit où on peut vivre le jeu vidéo à Japan Expo : l’évènement, fort de ses 27 ans d’existence a su nourrir une riche vie associative, c’est pourquoi il est toujours possible de trouver des espaces dédiés à différentes niches.

Si c’est le frisson de la compétition qui vous fait envie, alors un petit détour chez Kaio Gaming (Hall 6 – G721) ou Arena Gaming (Hall 6 – J745) pourrait illuminer la journée. Cependant, pour un moment plus tranquille, les jeux rétros de Playtendo (Hall 6 – L742) ou les jeux de rythme de DDR Belgium (Hall 6 – L715) seront peut-être plus recommandés.

… Et rencontrer les invités de Japan Expo !

Le jeu vidéo est aussi à l’honneur dans la liste d’invités. Si Square Enix depuis quelques années ne propose plus de stand dédié à ses jeux, les organisateurs de Japan Expo ont réussi à signer la venue de Naoki Yoshida (Final Fantasy XIV, Final Fantasy XVI) les vendredi 12 et samedi 13 juillet.

Le réalisateur, dont on ne présente plus les réussites, offrira deux sessions de dédicaces, de 17 heures à 18 heures le vendredi et de 15 h 45 à 16 h 45 le samedi. Attention cependant : ces dédicaces nécessitent de participer à un tirage au sort en début de journée.

Il animera également deux conférences. La première, “Pourquoi est-ce que vous ne jouez pas à Final Fantasy XIV ?” aura lieu le vendredi à partir de 14 h 15. La seconde, qui aura lieu le samedi à 12 h 15 sera une table ronde avec des journalistes. Ces deux conférences seront retransmises sur la chaîne Twitch officielle de Final Fantasy XIV.

Bien que la venue de Naoki Yoshida soit l’un des événements très attendus de cette Japan Expo, il n’est pas le seul grand nom du milieu à faire le déplacement en France : l’invité d’honneur jeu vidéo est Daisuke Ishiwatari, le directeur créatif d’Arc System Works, pour célébrer les 25 ans de Guilty Gear.

Daisuke Ishiwatari aura deux séances de dédicaces, une le jeudi, à partir de 15 h 15, et une le vendredi à partir de 16 h 45. Il présentera deux conférences sur la scène Také, le jeudi à 10 h 15. La seconde aura lieu le vendredi à 16 h 45. Il s’agira d’une session de questions-réponses à partir de questions posées sur les réseaux sociaux.

Enfin, pour les curieux de l’envers du décor de l’industrie, d’autres conférences sont à noter notamment celle par Julien Merceroni, qui aura lieu le samedi à 15 h 30. Ancien directeur technique chez Square Enix, il a participé à la création du moteur de jeu Luminous, utilisé pour Final Fantasy XV notamment.

Japan Expo promet un programme riche pour les joueurs, pour peu, bien entendu, qu’ils soient friands de jeu vidéo japonais. On trouvera peut-être un peu dommage une redondance sur le contenu. Pour autant, il est agréable de voir autant de réalisateurs et créateurs invités à parler de leur travail : pour les fans de l’envers du décor, c’est une programmation qui semble valoir le coup