Nathan Fillion (Castle) dans Uncharted 4 grâce au deepfake

Uncanny valley

Voilà un moment que le grand public et les fans de la saga de Naughty Dog ont casté leur Nathan Drake idéal. Nathan Fillion, connu pour son rôle d’écrivain enquêteur dans Castle, mais aussi (et surtout, même, du côté du public nerd) pour sa participation à Firefly, la série de S-F de Josh Whedon, ferait en effet un Nate parfait. Outre une vraie ressemblance physique, et le fait qu’acteur et personnage portent tous deux le même prénom, Fillion possède en effet cette alliance de charme et de sarcasme qui définissent le héros d’Uncharted.

On peut aujourd’hui vérifier la cohérence d’un tel casting grâce au travail d’un certain Jarkan, qui a réalisé un deepfake d’une séquence cinématique d’Uncharted 4 avec le visage de Nathan Fillion en lieu et place de celui de Drake. Le terme deepfake désigne le fait de remplacer numériquement un visage par un autre de manière crédible pour les spectateurs. Le résultats s’obtient en compilant dans un logiciel des dizaines (voire des centaines) d’expressions faciales de l’acteur qu’on souhaite intégrer à la séquence ; l’intégration est ensuite faite avec l’aide de l’intelligence artificielle, qui remplacera le visage original par celui qu’on souhaite intégrer, “choisissant” automatiquement les meilleures images dans la banque de données qu’on lui a fournie. Le résultat est bluffant, mais pas exempt d’un effet d’uncanny valley.

L’uncanny valley (vallée de l’étrange, en français) est une théorie de la robotique qui affirme que plus un androïde ressemble effectivement à un humain, plus ses défauts – qui l’éloignent justement de l’humanité – ont tendance à provoquer le malaise. Et c’est un peu ce qui se passe avec ce deepfake d’Uncharted 4. Si techniquement, c’est du travail de haute volée, on ne peut s’empêcher de sentir que quelque chose ne va pas…

Néanmoins, on reste persuadé que Nathan Fillion serait plus à sa place dans le rôle que Tom “Billy Elliot et Spider-man” Holland, qui devrait incarner l’aventurier au cinéma dans un film qui n’arrête pas d’être reporté. Fillion a d’ailleurs déjà eu l’occasion d’incarner Nathan Drake dans un excellent fan-film qui le mettait en scène.