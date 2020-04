PlayStation 4 – Deux jeux offerts pour rester à la maison

Les temps sont durs. La lutte contre le Covid-19 s’éternise et le confinement se prolonge d’un mois minimum (en ce qui concerne la France). Dans ce contexte difficile, certains éditeurs n’hésitent pas à mettre la main à la patte pour aider leur communauté. Aujourd’hui, PlayStation annonce son programme Play at Home s’organisant autour de deux aspects. La première concerne directement les joueurs. Les jeux PS4 Uncharted Collection et Journey peuvent être téléchargés gratuitement à partir de ce jeudi 16 avril et jusqu’au 06 mai 2020. On précise qu’il n’est pas nécessaire d’être membre du PlayStation Plus pour profiter de ce beau geste, il suffit juste d’une connexion internet.

PlayStation offre Uncharted Collection et Journey dans le cadre de son initiative Play at Home

Avec cette belle initiative, PlayStation encourage les gens à rester à la maison. On rappelle au passage que les jeux offerts du PlayStation Plus d’avril 2020 sont Uncharted 4 et DiRT Rally 2.0, vous n’avez donc plus aucune excuse de passer à côté des aventures de Nathan Drake.

Deuxième aspect du programme Play at Home, Sony apporte son soutien financier au développeur indépendant en souffrance. La société met ainsi sur la table pas moins de dix millions de dollars afin d’aider les studios les plus vulnérables en proie à la crise actuelle. Un beau geste qu’on ne peut que saluer bien bas.

Le président de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, déclare sur ce programme :

“Play At Home se divise en deux éléments. D’abord, proposer des jeux gratuits pour continuer à divertir la communauté PlayStation confinée. Ensuite, établir un fonds d’aide pour venir au secours des studios indépendants plus modestes qui pourraient rencontrer des difficultés financières dans l’élaboration d’expériences destinées aux joueurs.”

À dire vrai, PlayStation offre en réalité quatre jeux étant donné qu’Uncharted Collection comprend les trois premiers épisodes de la saga culte de Naughty Dog. De l’action pure avec Uncharted, de la poésie enchanteresse avec Journey, de quoi bien s’occuper pendant ce confinement. Merci PlayStation !