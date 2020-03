Ces studios héros qui offrent des jeux durant le confinement

Tous les héros ne portent pas de cape.

Les auteurs du jeu Conglomérat 451 ont lancé une initiative pour que tous les développeurs puissent offrir leurs jeux vidéo gratuitement. Dans un contexte où la crise du coronavirus perturbe la vie quotidienne de millions de personnes, il est devenu compliqué, voire impossible, d’acheter physiquement un jeu. “La crise COVID-19 est difficile pour tout le monde”, a titré l’équipe du studio RuneHeads sur les réseaux sociaux.

The #COVID19 situation is tough for everybody.Maybe you haven't money to buy new games. So I made a spreadsheet to put free keys of my games in it.Feel free to take them.If you are a dev,feel free to also add your keys,if you want. https://t.co/o8Gm4Zyh6U #indiedev #indiegame — RuneHeads (@RuneHeads) March 11, 2020

Il existe déjà plus de 1 400 clés pour télécharger des jeux gratuits. “Vous n’avez peut-être pas d’argent pour acheter de nouveaux jeux. J’ai donc créé un tableur pour mettre en place des clés gratuites pour télécharger des jeux. N’hésitez pas à les utiliser”, ajoute-t-il dans son message Twitter. “Si vous êtes un développeur, n’hésitez pas non plus à ajouter vos propres clés quand vous le souhaitez”. La réponse a d’ailleurs été spectaculaire, tant de la part des studios indépendants que des grandes entreprises, avec un peu plus de 2000 clés proposées au moment de la rédaction de cet article. Vous pouvez accéder à la liste complète ici. D’ailleurs, nous précisons que les clés partent comme des petits pains, et bien que les “réapprovisionnement” soit constants, vous aurez des chances de repartir le sac vide.

Rester à la maison et jouer ! C’est la credo de plusieurs entreprises qui donnent, sans compter. De nombreux codes ont déjà été échangés, mais d’autres sont encore disponibles, avec des propositions aussi intéressantes que Two Point Hospital, Yooka Laylee, Owlboy, Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, Shenmue I & II, Destiny 2 ou même plusieurs jeux de la saga Gears of War.

“En ces temps difficiles, il est vital de rester chez soi pour éviter la propagation de COVID-19, et rien de mieux que de le faire en profitant de certains jeux vidéo en toute sécurité. Nous nous joignons à cette grande initiative de RuneHeads en ajoutant nos jeux”, ont déclaré les responsables de Goat of Duty sur les réseaux sociaux. Une sacrée surprise qui pourrait servir de coup de com’ pour de nombreuses entreprises privées d’E3 suite à l’annonce récente de son annulation, et qui ne seraient pas contre un peu de lumière en cette période sombre.