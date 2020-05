Ubisoft offre trois jeux gratuits sur Uplay, dont Assassin’s Creed 2

En cette période de confinement, les joueurs se sont vus gâtés par certains éditeurs et développeurs qui n’ont pas hésité à offrir quelques jeux pour les aider à supporter cette période difficile. Entre les opérations Twitter comme celles de Microïds qui donnent régulièrement des jeux Nintendo Switch et PC, celles d’Ubisoft qui a offert quelques jeux durant le mois d’avril, Sony qui a donné Journey et Uncharted The Nathan Drake Collection ou encore Bandai Namco qui a mis à disposition PAC-MAN Championship Edition 2, on ne peut pas dire que l’on n’est pas gâté, surtout que la liste est bien plus longue.

Et comme le confinement touche à sa fin (plus ou moins), il se pourrait très certainement que ce genre d’offres devienne de plus en plus rare. Ubisoft a alors lancé son opération dernière chance en donnant la possibilité aux joueurs de récupérer encore quelques jeux gratuitement.

Assassin’s Creed 2, Child of Light et Rayman Legends sont gratuits sur Uplay pendant encore quelques jours seulement.

Décidément, on ne parle que du studio français en ce moment. Car après l’annonce en grande pompe d’Assassin’s Creed Valhalla, celle d’un manga tiré de l’univers du spin-off Chronicles: China, voilà que la firme française décide d’offrir non pas un, ni deux, mais trois jeux sur Uplay. Alors forcément, qui dit Uplay, dit que l’offre n’est valable que sur PC, mais aucun des trois ne demande aujourd’hui une machine de guerre pour tourner dans de bonnes conditions.

Il s’agit ni plus ni moins que du somptueux Assassin’s Creed 2 qui nous envoie en pleine Renaissance italienne dans la peau d’un certain Ezio Auditore, un Assassin qui cherche à se venger des meurtriers, forcément Templiers, de sa famille. Vient ensuite Child of Light, un petit RPG onirique et enchanteur porté par une somptueuse bande-son réalisé par la compositrice, autrice et interprète Cœur de Pirates. Pour finir, c’est le superbe jeu de Michel Ancel Rayman Legends et ses niveaux musicaux endiablés qui vient clore cette sélection de trois jeux offerts par Ubisoft.

Pour les récupérer, rien de plus simple, il suffit de se rendre sur le store de son application Uplay ou sur celui du site officiel. Sachez par contre que vous n’avez que jusqu’au 5 mai pour vous les procurer, car cette date marque la fin de l’opération “Restez chez vous, jouez chez vous” de la marque française qui s’est déroulée durant le mois d’avril.