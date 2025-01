Ubisoft présente l’Animus Hub, le liant entre tous les Assassin’s Creed

Autrefois désigné comme Assassin’s Creed Infinity, l’Animus Hub fait officiellement sa grande entrée dans l’univers d’Assassin’s Creed. Son objectif ? Faire la passerelle entre tous les opus de la saga, même si pour l’heure il sera exclusif au prochain épisode tant attendu.

Lors de votre première partie sur Assassin’s Creed Shadows, le jeu vous immergera directement dans les arcanes du Dark Animus. Au sein de cet Animus hacké, vous aurez la possibilité de faire la connaissance avec les héros modernes de la licence mais également de découvrir (ou de redécouvrir) les moments les plus emblématiques de la licence. Entendez par là que ce Dark Animus ne vous proposera pas en soi de jouer à une véritable aventure annexe, seulement quelques fragments de l’histoire contemporaines pourront être joués.

L’Animus Hub ne sera pas un launcher à télécharger sur le store, il sera directement inclus dans Assassin’s Creed Shadows et vous permettra également de lancer une partie d’Origins, Odyssey, Valhalla ou Mirage si vous l’avez en votre possession sur votre système de jeu.

Bien que liant les événements des Assassin’s Creed, l’Animus Hub ne prendra en compte que le second arc narratif de la saga, depuis Origins jusqu’à Shadows (comprenant Odyssey, Valhalla et Mirage). Les premières aventures de nos justiciers à capuche seront incluses dans le canon du Hub après le lancement.

Plusieurs missions et objectifs seront disponibles et libre à vous de les accomplir durant votre aventure aux côtés de Naoe et Yasuke. En récompense des actions accomplies (mais également des missions secondaires proposées et réalisées dans Shadows), vous aurez le droit à des skins, objets et autres réjouissances qui seront plus importants avec le temps.

Enfin toutes les récompenses à obtenir au sein du Hub seront entièrement gratuites. Aucun argent réel ne vous sera demandé pour les acquérir, seuls vos talents d’assassins compteront.

Si vous désirez savoir comment Basim Ibn Ishaq, le héros de Mirage, a pu se réincarner à notre époque. Comment Lyla Hassan a rejoint le clan des assassins. Ou encore comment les templiers tentent de doubler leurs ennemis suite à la mort de Desmond Miles. Vous aurez le droit à toutes ces réponses dans l’Animus Hub.

Belle promesse narrative pour les joueurs, l’Animus Hub ressemble à un gadget mais a au moins pour lui l’ambition de créer un tout unique et cohérent au sein de la saga Assassin’s Creed. Il sera disponible sur PC, Xbox Series et PlayStation 5 par le biais d’Assassin’s Creed Shadows dès le 20 mars 2025.