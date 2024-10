Assassin’s Creed Black Flag – Le remake plus tôt que prévu ?

Des documents récemment partagés avec certains médias indiquent que le développement du remake d’Assassin’s Creed Black Flag pourrait être plus avancé que prévu. Ce projet, dont les premières rumeurs sont apparues au début d’année, pourrait sortir dans un délai plus court que celui initialement estimé.

Alors que les premières rumeurs laissaient penser que le remake était encore à un stade précoce de développement, des informations récentes, partagées sous condition de confidentialité, indiquent que le projet est déjà bien avancé. Le jeu, connu sous le nom de code « Obsidian », était initialement prévu pour une sortie en novembre 2025, en même temps qu’un autre titre de la franchise, Assassin’s Creed Invictus, axé sur le mode multijoueur.

Cependant, un retard récent concernant Assassin’s Creed Shadows, annoncé en interne par Marc-Alexis Côté, a eu des répercussions sur l’ensemble des projets en cours chez Ubisoft, y compris le remake de Black Flag. Selon certaines sources, ce décalage pourrait modifier les échéances prévues, bien qu’il semble que la sortie de ce remake soit toujours plus proche que ce que les fans avaient envisagé.

Cette accélération s’inscrit dans une stratégie plus large de l’éditeur, qui vise à intensifier la production de la franchise Assassin’s Creed. Ubisoft ambitionne de lancer environ dix titres Assassin’s Creed au cours des cinq prochaines années, mêlant jeux de grande envergure et expériences plus courtes. Parmi ces projets, figure notamment Assassin’s Creed Jade, un jeu mobile dont la sortie est prévue pour le second trimestre 2025.

Des séquences de gameplay du remake de Black Flag auraient également été divulguées, présentant des images du personnage principal, Edward Kenway, naviguant en haute mer, avec des graphismes améliorés grâce à l’utilisation du moteur Anvil. Si l’on ne connaît pas encore les répercussions exactes des retards sur la feuille de route d’Ubisoft, les prochaines annonces officielles devraient apporter plus de clarté sur la date de sortie du remake et l’avenir de la série.