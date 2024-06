Assassin’s Creed – Remake en vue !

Il en était vaguement question, notamment depuis que nos confrères de Kotaku avaient déniché l’existence d’un projet en gestation de remake d’Assassin’s Creed IV: Black Flag. C’est désormais confirmé, et ceci par nulle autre que Lucy O’Brien, directrice éditoriale d’Ubisoft, ainsi que Yves Guillemot, PDG emblématique de la firme.

En effet, lors d’un petit jeu de question-réponse mené par cette dernière, Guillemot a précisé la stratégie autour de la saga phare de l’éditeur français pour les années à venir. Se demandant s’il y aura toujours une alternance entre gros morceaux inédits (à l’instar de Assassin’s Creed Shadows) et plus modestes itérations, au scope réduit, comme Mirage, Lucy O’Brien a évoqué le sujet des anciens épisodes. Ce à quoi Yves Guillemot a répondu:

« Tout d’abord, les joueurs peuvent se réjouir de certains remakes, qui nous permettront de revisiter certains des jeux que nous avons créés par le passé et de les moderniser ; certains de nos anciens jeux Assassin’s Creed contiennent des mondes qui sont encore extrêmement riches. Deuxièmement, pour répondre à votre question, il y aura une grande variété d’expériences. Il y a beaucoup de bonnes choses à venir, y compris Assassin’s Creed Hexe, que nous avons annoncé et qui sera un jeu très différent d’Assassin’s Creed Shadows. Je pense que nous allons surprendre les gens. »

À la lumière de cette déclaration, il devient peut-être compliqué de comprendre les intentions d’Ubisoft. En effet, les propos sont contradictoires. En 2016 (un autre temps, pour sûr !), Yves Guillemot nous rapportait pourtant avoir compris les fans quant à la saturation du calendrier de la présence d’Assassin’s Creed, ce qui faisait craindre aux joueurs une chute de la qualité des jeux. Entre opus principaux mais dont le progrès technique stagnait et avec un gameplay qui ne proposait plus d’avancées majeures ; et des épisodes un peu plus secondaires, par exemple destiné au marché des consoles portables et des smartphones, la série devenait boursouflée, envahissante.

Puis à partir de 2017, la saga a tenté un renouveau un peu plus orienté RPG avec Assassin’s Creed Origins. La cadence de sortie s’était calmé, apportant un petit vent de fraîcheur à une licence pas si vieille que cela, mais comprenant déjà presque une trentaine de titres. Pinacle de ce revirement stratégique salvateur, Assassin’s Creed Mirage, paru en octobre 2023 se voulait plus contenu, plus petit dans tout ce qu’il proposait pour offrir une expérience plus dense, mieux maitrisée. Les fans ont salué l’initiative, retrouvant le feeling des premiers jeux.

Toutefois, il faut se rendre à l’évidence, Assassin’s Creed est une locomotive commerciale indispensable à Ubisoft. Si bien qu’en 2023, lors du bilan financier catastrophique, l’entreprise a laissé entendre que la série, plus que jamais, allait devoir se porter garante de la survie pécuniaire du groupe. Yves Guillemot de déclarer, dès lors:

« L’objectif est que les jeux Assassin’s Creed sortent plus régulièrement, mais pas que l’expérience soit la même chaque année. »

Il n’y a plus qu’à espérer qu’Ubisoft sache trouver l’équilibre entre production massive de titres Assassin’s Creed et renouvellement créatif, nécessaire à la pérennité d’une licence. Et si nous devions nous soumettre à des pronostics, outre Black Flag, parmi les plus populaires, il va sans dire que la fameuse trilogie d’Ezio Auditore (Assassin’s Creed II, Brotherhood et Revelations) figure en bonne place pour obtenir un remake.