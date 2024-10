Assassin’s Creed Shadows – Changement de stratégie et annulation du Season Pass

Alors que les nuages continuent de s’amonceler au-dessus d’Ubisoft à grand coup de grève dans les dents et de chute boursière, Assassin’s Creed Shadows connait des changements majeurs pour sa sortie, dont son accès anticipé purement annulé, et une baisse de prix conséquente sur son édition Collector. À quatre petits mois de sa sortie, cette décision est pour le moins surprenante.

Mais que se passe-t-il chez la firme des frères Guillemot ? Après un report de plusieurs mois pour cet opus se déroulant dans le Japon féodal, c’est via une FAQ sur le Discord d’Assassin’s Creed que nous apprenons les détails sur sa nouvelle édition Collector. Parmi ceux-ci, l’annulation des trois jours d’accès anticipé, dont devaient bénéficier les fans ayant précommandé certaines éditions.

Autre nouvelle importante qui ravira nos maigres porte-monnaie rongés par l’inflation : la version Collector passe de 279,99 € à 239,99 € sur consoles et à 229,99 € sur PC. Bien sûr, cette baisse de prix ne vient pas par pure charité, puisque Assassin’s Creed Shadows se délaisse aussi de son Season Pass.

On note également un ajustement dans l’édition Collector, avec un artbook passant de 84 à 76 pages. Comme pour les autres éditions, la première extension est incluse avec toute précommande du jeu. Cependant, il est désormais impossible de s’offrir ce Collector, qui est actuellement en rupture de stock.

Ubisoft essaie peut-être de se racheter une éthique, mais notre chère firme française a déjà perdu la confiance d’une grande partie de ses joueurs et de ses employés. Aujourd’hui même, nous avons appris que l’équipe derrière l’un des seuls titres mémorables récents du studio, Prince of Persia: The Lost Crown, a été tout simplement dissoute.

Rappelons que le Syndicat des Travailleurs et Travailleuses du Jeu Vidéo (STJV) a recensé plus de 1 000 employés (soit un quart des effectifs français) mobilisés pour la grève des 15, 16 et 17 octobre. Comme dirait l’autre : ça fait beaucoup là, non ?

Cette nouvelle sortie unique pour tous les joueurs marque un tournant dans la stratégie de lancement de la licence phare d’Ubisoft. Le studio justifiait son report par une volonté de faire une sortie sans encombre, mais le mal est fait. Assassin’s Creed Shadows reste prévu pour le 14 février 2025 sur PS5, Xbox Series X|S et PC.