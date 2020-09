Twin Mirror, le prochain DONTNOD, a désormais une date de sortie

Parce que les studios français ont quasiment fait un sans faute avec leurs productions jusqu’ici, Twin Mirror, leur prochain titre, est plutôt attendu. On a en effet vanté l’univers de Remember Me, l’écriture de Vampyr, et surtout la réussite impeccable des deux Life Is Strange (Before The Storm n’a pas été réalisé par DONTNOD).

Il ne faudra ainsi plus patienter très longtemps avant de voir arriver Twin Mirror, puisqu’il a été annoncé que le jeu serait disponible le 1er décembre. Le jeu est développé en partenariat avec Shibuya Productions, société qui, comme son nom ne l’indique pas, est monégasque, un studio spécialisé dans l’animation, par ailleurs à l’origine du Magic (Monaco Anime Game International Conference) et qui a déjà travaillé sur Shenmue III. Il s’agit d’un thriller psychologique qui emprunte beaucoup au cinéma hollywoodien.

Twin Mirror raconte le retour du journaliste Sam Higgs dans sa ville natale, où il est venu enterrer un ami d’enfance. À cette occasion, les démons du passé referont surface, et il devra faire face aux événements qu’il avait décidé de fuir en quittant la ville…

Côté gameplay la proposition du jeu tient essentiellement à la capacité qu’a Sam de se souvenir du moindre détail qu’il a aperçu. Tout ce qui l’entoure devient information, auxquelles il a accès via son palais mental. Un refuge psychologique dans lequel il pourra trier les informations, et effectuer des déductions en utilisant les indices collectés. On pense à la façon d’enquêter de Batman dans l’épisode Batman VR… C’est cet aspect du jeu qui est présenté dans la nouvelle bande-annonce que vous retrouverez ci-dessous.

Twin Mirror sortira donc le 1er décembre sur PlayStation 4, Xbox One, et sur PC en exclusivité pendant la première année sur l’Epic Games Store.