Test souris Trust Verto – Restez naturel en travaillant

Avec l’avénement du télétravail et des métiers nécessitant d’être devant un ordinateur, les constructeurs de matériel informatique ont sans aucun doute de beaux jours devant eux. À condition bien sûr de se démarquer de la concurrence et de proposer des objets en adéquation avec cette évolution de la société.

C’est justement dans une optique de santé et de confort d’utilisation que Trust nous propose la souris ergonomique Verto, que nous avons eu l’occasion de tester dans sa version filaire blanche pour droitier. Proposée à 25 euros, plutôt dans la moyenne du marché des souris du genre, a-t-elle réussi à convaincre ?

Lorsqu’on choisit d’acheter du matériel informatique, il est nécessaire de se poser la bonne question : à quel besoin doit répondre mon achat ? Ne nous y trompons pas, la souris Trust Verto ne conviendra pas à tous les profils. En recherche d’une souris gaming, passez votre chemin. Besoin d’une souris de bureautique pour des sessions de traitement de texte ou de navigation sur internet ? Alors c’est peut-être ce qu’il vous faut.

Ce qui marque dès la sortie de la boite, c’est la taille de l’objet. La Verto est une belle bête, et cela pourra en rebuter certains, adeptes de la discretion. Mais c’est justement de son imposante taille que vient son utilité première : prendre soin de votre main et votre poignet, même lors de sessions d’usage intensif, en respectant la position naturelle de notre corps.

Si la durée de notre utilisation ne permet bien évidemment pas de juger de son efficacité sur le très long terme, une chose est certaine, la prise en main est instinctive, et nous avons eu bien du mal à revenir à une souris classique. Mention spéciale au repose-pouce, pas révolutionnaire, mais fort agréable.

D’un point de vue technique, la souris comprend tout le nécessaire pour un travail de bureau basique. Deux boutons supérieurs, deux boutons latéraux (pas forcément les plus accessibles), une molette et un un régulateur de sensibilité. Rien d’exceptionnel, mais rien ne manque, et à ce prix là, c’est le moins qu’on puisse demander.

Testée sur MAC et PC, la souris s’est immédiatement connectée et aucun problème de connexion via USB n’a été remarqué. Pour une utilisation sur ordinateur portable, nous avons toutefois regretté la trop grande longueur du câble, mesuré à 1,5m. Nous comprenons l’interêt pour une connexion à une tour d’ordinateur de bureau, qui peut être placée plus loin de l’utilisateur. Pour notre usage, nous avons dû replier le câble sur lui-même, ce qui s’est avéré visuellement disgracieux.

Ce n’est qu’un détail, mais on imagine que la version sans fil, proposée pour une dizaine d’euros de plus conviendra mieux aux utilisateurs de laptops ainsi qu’aux utilisateurs nomades. C’est d’autant plus dommage que la Verto filaire nous a convaincu par son design épuré, auquel s’ajoute un petit grain de folie en la personne d’une LED bleue du plus bel effet.

À l’usage, la souris est ultra-mobile sur tous les supports testés. Sur une table en verre, sur un tapis de souris adapté et même directement sur le tissu du canapé, rien n’a résisté à la Verto, ce qui nous a permis de l’utiliser dans de nombreuses positions sans perdre en rendement.

Après de nombreux jours d’essai, nous ressortons convaincu de notre expérience avec la souris Trust Verto. En privilégiant l’ergonomie de l’utilisateur, elle s’écartera d’une partie du public en recherche d’une souris mobile de petite taille facilement transportable.

En revanche, difficile de faire mieux dans le genre des souris de bureau pour usage intensif. C’est là que la Verto trouve toute son utilité, et pour moins de 25 euros (et moins de vingt si vous partez à la chasse aux promos), c’est clairement une bonne affaire. De notre côté, elle est d’ores et déjà adoptée, par notre porte-monnaie mais surtout par notre poignet.