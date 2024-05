Total War – La guerre totale dans une galaxie lointaine ?

La Première Guerre Mondiale, Warhammer 40K ou même… Star Wars ? Les rumeurs sur le prochain Total War majeur de Creative Assembly vont bon train et la fin de la trilogie Warhammer Fantasy Battles conjuguée à la situation délicate du studio donnent lieu à de la spéculation à outrance.

Il y a quelques semaines déjà, nous apprenions que le prochain Total War pourrait être situé dans la période de la Première Guerre Mondiale, une rumeur qui n’avait pas beaucoup de sens au regard du gameplay de la franchise et des spécificités historiques du front occidental lors de ce conflit, mais une hypothèse qui ne devrait pas être balayée définitivement après la grande prouesse de DICE avec Battlefield 1.

Concrètement, l’information suggérant que Total War allait être hyperpropulsé dans un univers fort lointain émane de DualShocker, un site d’actualité anglosaxon à la fiabilité incertaine, qui revendique avoir reçu cette information d’une source fiable, ne développe pas davantage la nature de la source et assure également avoir appris qu’il s’agit de l’un des trois jeux Total War en développement au sein du studio britannique.

Pas davantage que des rumeurs partagées dans des bars obscurs de Coruscant, donc ? Eh bien rien n’est moins sûr puisque le souvent bien informé insider Tom Henderson corrobore néanmoins ces rumeurs avec des informations qu’il aurait eu par le passé, ce qui donne une épaisseur plus sérieuse à l’hypothèse Star Wars :

« J’ai eu un premier écho sur un Total War « futuriste » dès la fin 2022, avec de nombreuses sources de seconde main qui m’ont depuis contacté et assuré que le jeu serait situé dans l’univers de Star Wars. À mon sens la rumeur a une certaine crédibilité et est certainement vraie. »

Le problème quand on en vient à penser le futur de la franchise de Creative Assembly, c’est qu’il est nécessaire de remettre en perspective les succès et échecs que le studio a eu ces dernières années.

Les jeux historiques ont été confrontés à des flops retentissants à l’exception de Three Kingdoms (qui paradoxalement a été le Total War le plus populaire et le plus joué avant que le management du studio ne sabote l’avenir du titre), tandis que le virage fantasy opéré avec l’adaptation de Warhammer Fantasy Battle en une trilogie de jeux a été un succès salvateur pour la franchise.

Fort d’une vaste communauté qui demande régulièrement des DLC pour compléter un univers vertigineusement riche, le tournant Warhammer de la franchise a révélé une fracture réelle entre la fanbase « historique » et la fanbase « fantasy », une fracture qui se traduit en dynamiques de revenus pour le studio et une mauvaise lecture quant à ce qu’attendent les fans des jeux historiques.

Aussi, il est tout à fait possible que Star Wars soit le prochain univers adapté dans un Total War (quand bien même, un jeu basé sur un système d’escouades comme l’excellent Empire at War paraît plus approprié), qui jouit d’une communauté de fans énorme et pourrait bénéficier du développement d’un hypothétique Total War: Warhammer 40K pour des mécaniques communes (carte spatiale, batailles spatiales, véhicules, escouades de soldats au lieu de régiments). Star Wars, Warhammer 40K, Lords of the Rings etc : tout ceci est crédible en soi, et même plus probable qu’un nouveau grand jeu historique, malheureusement.

On se souvient d’ailleurs que des offres d’emploi publiées l’année dernière par CA concernaient le recrutement de développeurs spécialisés en véhicules pour le compte de la franchise Total War. Les brumes de l’incertitude continuent donc d’autoriser toutes rumeurs et formes de spéculation, jusqu’à ce que Creative Assembly daigne les dissiper avec un teaser en fin d’année.