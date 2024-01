Une parodie pour rendre hommage à Castlevania

Bien que la société japonaise soit actuellement tournée vers le passé, comme nous l’ont montré les récentes annonces de Rocket Knight et de Felix The Cat, Konami a jusqu’ici plutôt été timide vis-à-vis de sa série culte. Certes, elle est revenue avec une compilation il y a deux ans, mais malgré cela Castlevania est resté assez bien en retrait. Signe qu’elle n’a plus de place à notre époque ?

Toujours est-il qu’un développeur (Pragramancer) s’est mis en tête de la ramener à nous, ou du moins la rappeler à notre bon souvenir avec un petit hommage. En fait, The Transylvania: Adventure of Simon Quest se veut même être une parodie de la célèbre saga. D’ailleurs le titre donné à l’œuvre est en lui-même révélateur, ne se cachant nullement du lien qui l’unit à la création de Konami. Car oui, le connaisseur verra très bien l’allusion à l’épisode 2 sorti sur NES en 1987, Castlevania: Simon’s Quest.

Le jeu tout juste annoncé prend logiquement une forme digne de rappeler l’époque qui a accueilli son modèle. Et c’est donc fort de ses graphismes en 8 bits, pour notamment flatter l’œil du nostalgique, que l’on compte nous proposer un périple dangereux (en scrolling horizontalement, cela va de soi) à travers les murs des sombres manoirs et recoins qui pullulent dans l’Overword. Et l’objectif du héros est assez particulier.

Que l’on s’entende bien, il est toujours question de vaincre Dracula, le fameux maître vampire. Cependant, un problème se pose pour Simon : son rival, le chasseur Stan Helsing, s’en est déjà débarrassé. Adieu la notoriété ? Eh bien, pas vraiment : le protagoniste a une idée assez tordue, celle de ressusciter le comte ennemi pour le défaire de ses propres mains et ainsi se repaître de toute la gloire. Égoïsme et narcissisme semblent dès lors être les mots adéquats pour définir Simon qui s’impose donc comme un anti-héros.

Le cadre décrit semble donc être pourvu d’un humour décalé certain. Et si tel est le cas, ce ne sera apparemment pas la seule qualité du jeu. Dans le descriptif fourni par l’éditeur, le titre promet en effet un assez grande diversité : fins multiples, mini-jeux ou encore un arsenal varié. De simples promesses ? En tout cas, au regard de la petite vidéo de présentation, on ne peut qu’accueillir le jeu avec joie.

Cependant, l’attente pourrait être longue, puisque The Transylvania Adventure of Simon Quest ne sera disponible (sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch et PC) qu’à partir de 2025. Néanmoins, certains auront la chance de l’approcher le 18 janvier à l’occasion d’un festival américain, le Magfest. Ce qui pourra très probablement donner bientôt lieu à une première démo Steam…