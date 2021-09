Castlevania Advance Collection – Toutes les features dévoilées !

C’est devenu réalité, Konami a bel et bien annoncé (et lancé, pour le coup) Castlevania Advance Collection, une compilation de plusieurs jeux Castlevania qui sont entrés dans la légende, pour découvrir ou redécouvrir le genre. On s’attendait déjà à ce que cette compilation soit annoncée, mais peut-être pas aussi vite dans ce Nintendo Direct, surtout que le jeu nous offre la surprise de sortir directement après la conférence de Nintendo. Quoi de mieux pour les fans ?!

Comme annoncé dans le trailer, ce sont bien quatre jeux iconiques de la série Castlevania qui vont revenir d’entre les morts dans cette compilation. L’un émane de la Super NES, les trois autres de la GBA. Par ordre chronologique, on a donc :

Castlevania: Dracula X

Castlevania: Circle of The Moon

Castlevania: Harmony of Dissonance

Castlevania: Aria of Sorrow

Tous ces jeux sont disponibles dans la même collection. De ce fait, de bonnes heures nous attendent pour compléter toute la compilation. Mais comme une bonne surprise ne vient jamais seule, pour combler la potentielle frustration que l’on peut ressentir en jouant à de vieux jeux comme ceux-là, pour les gamers que nous sommes aujourd’hui, Konami a pensé à tout.

Pour faire une liste exhaustive, on a tout d’abord la possibilité de remonter dans le temps et de recommencer instantanément, et on peut désormais faire des “quick save” à n’importe quel moment, en réduisant le die and retry et supprimant une partie de la frustration au passage (ainsi qu’une partie du charme du jeu de l’époque, peut-être). On a aussi droit à une galerie de beaucoup d’artworks venant de la série, ainsi qu’un espace encyclopédique des items et monstres des jeux, et pour terminer une bibliothèque pour écouter toutes les OST (le tout semble parfaitement ergonomique).

Un beau cadeau nous est proposé ici. On vit dans une époque où il nous est possible de remonter dans le temps et de (re)découvrir le charme de l’époque, tout en ayant de nouvelles fonctionnalités en plus. Castlevania Advance Collection est déjà disponible en dématérialisé sur PC, PS4, Xbox Series, Xbox One et Switch pour 19,99€.