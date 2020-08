Castlevania: Moonlight Rhapsody – C’est le titre du prochain opus de la saga…

… et ça va encore faire couiner les pleureuses aux avis préconçus bien rigides.

Pourquoi donc, nous direz-vous, tant d’éloquence dans notre approche de cet article ? Hé bien ne tournons pas autour du pot et mettons directement le doigt sur ce qui risque de déplaire aux puristes n’ayant pas su suivre l’évolution vidéoludique : Castlevania: Moonlight Rhapsody, l’épisode à venir de la célèbre série horrifique initiée par Konami, se fera d’abord les crocs sur appareils mobiles.

Konami qui n’en est d’ailleurs que le superviseur, puisque le jeu est réalisé par un studio chinois dénommé Shengqu Games, responsable d’un tas de jeux à licence connus jouables en multi tels que Ragnarok Online, Dragon Ball Online ou encore Borderlands Online. Et puis après tout, un Castlevania 2D sur mobile, ça s’est déjà vu, notamment avec le (plus ou moins) très bon portage de la légende Symphony of the Night.

Il y a aussi eu le prometteur Grimoire of Souls, dans la série vampirique, uniquement sur iOS, mais celui-ci est mort dans l’œuf, puisque l’éditeur a décidé de le “terminer” (dans le sens de l’ancien gouvernator de Californie) avant même sa sortie mondiale, donc il est resté en soft-launch au Canada et au Japon sans avoir la chance de séduire les fans de l’IP.

À son annonce, les réfractaires au gaming mobile avaient, comme d’hab’, poussé des cris d’orfraie en apprenant que la suite de la saga se déroulerait sur un support apparemment dédié à Candy Crush et Angry Birds (vive l’évolution les gens), et donc, ce petit nouveau risque de subir les mêmes salves rageuses, d’autant plus que pour l’heure, il n’est annoncé que pour son pays d’origine, en test et dans le courant de l’année. Reste à espérer un engouement suffisant pour que l’Ouest soit envisagé…

Comme vous le voyez sur l’image ci-dessus, Castlevania: Moonlight Rhapsody ré-embauchera certaines figures connues de l’univers sombre et cultissime de la saga, comme Maria, Alucard, ou encore Richter Belmont, mais embarquera aussi de nouveaux visages. Il s’agira d’un jeu 2D classique comme ceux sur lesquels fut forgée la réputation de Castlevania. Et qui sait (c’est déjà arrivé) ? Si le jeu cartonne, il aura peut-être droit à une version consoles et PC ? Konami, c’est des copains quoi…