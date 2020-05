Castlevania – La symphonie culte s’installe sur Spotify

Konami vient de mettre à disposition sur Spotify les musiques de sa saga culte Castlevania. De quoi ravir les oreilles de tous.

Une très bonne surprise que nous fait Konami, non seulement à tous les fans de Castlevania, mais aussi à tous les fans de jeux vidéo un tant soit peu mélomane. C’est en effet la quasi intégralité des musiques de la saga Castlevania qui est accessible sur la plateforme Spotify. L’occasion rêvée pour plonger ou replonger dans ces musiques qui auront rythmé l’affrontement sans fin entre les membres de la famille Belmont et le comte Dracula.

Que les étrangers à la saga reviennent ! Il n’est en aucun cas nécessaire d’avoir joué aux jeux pour apprécier ces symphonies macabres et définitivement Metal. On se laissera porter par ces morceaux mélangeant orgues et guitares électriques, nous offrant des musiques à l’ambiance à la fois horrifique et totalement épique. Car on est bien là face à des chefs-d’œuvres musicaux tout court, comme peuvent l’être les B.O de Street Fighters ou The Legend of Zelda. Avec 12 albums disponibles, joueurs et joueuses auront largement de quoi se remplir les tympans. Une écoute qui poussera certains à relancer un des jeux et pourquoi pas faire découvrir la licence à un néophyte qui, à l’écoute de “Vampire Killer”, se sentira d’affronter le menaçant château de l’aristocrate aux longues quenottes.

We know how much you all love the soundtracks to our games, so we’ve put them all in one place! Introducing the KONAMI Europe @Spotify account! Follow us to keep up-to-date as we add new playlists and old favourites – starting with #Castlevania! https://t.co/aIV8njP7pR pic.twitter.com/Nb7nSMhe2I — KONAMI Europe (@konamieu) May 20, 2020

“Nous savons à quel point vous aimez tous les bandes sonores de nos jeux, nous les avons donc toutes regroupées au même endroit.” “Voici le compte spotify de KONAMI Europe ! Suivez-nous pour vous tenir à jour sur les ajouts de nouvelles playlists et d’anciens classiques.”

Konami en profite pour annoncer la création d’un compte Spotify pour Konami Europe. La cerise de sang sur le gâteau étant que Castlevania n’est que la première franchise de la firme nippone à débarquer sur Spotify. Les fans n’ont pas attendu plus pour réagir sur Twitter et réclament déjà les B.O des sagas Silent Hill et Suikoden (entre autres).

La liste des albums Castlevania disponibles sur Spotify

Castlevania: Symphony of the Night

Castlevania: The Original Game

Castlevania Chronicles

Castlevania: Circle of the Moon & Castlevania : Harmony of Dissonance

Castlevania: Lament of Innoncence

Castlevania: Curse of Darkness

Castlevania: Aria of Sorrow & Castlevania : Dawn of Sorrow

Castlevania: Portrait of Ruin

Castlevania: The Dracula X Chronicles

Castlevania: Order of Ecclesia

Castlevania Judgement

Castlevania: Harmony of Despair