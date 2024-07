Total War: Warhammer III – Les développeurs font le point

Le dernier DLC sorti pour Total War: Warhammer III, Thrones of Decay, a visiblement donné un second souffle au titre après une année 2023 qui a vue l’avarice de Creative Assembly déboucher sur une série de flops. 2024 semble décidément être l’ère de la rédemption pour le studio britannique qui met les bouchées doubles sur le contenu gratuit à venir pour Total War: Pharaoh et lève légèrement le voile sur l’avenir de Warhammer III.

Il faut tout d’abord rendre aux Britanniques d’Horsham ce qui leur revient : ils ont organisé une session de présentation inédite impliquant un manager et des développeurs pour échanger sur l’avenir du jeu pendant un gros quart d’heure, ce qui est un pas de géant pour un studio qui préfère généralement le silence et dont les rares communications envers la communauté sont souvent maladroites.

À noter, également, la présence d’un développeur de CA Sofia, suggérant que la filiale bulgare de CA Horsham se réoriente vers le support de Total War: Warhammer III et va probablement abandonner la production de jeux historiques.

On apprend ainsi, contrairement aux « leaks » promus par le populaire streamer LegendofTotalWar, que le prochain DLC pour le jeu réunira les Peaux-Vertes, Khorne et les Royaumes Ogres, respectivement menés par Gorbad Griff’Eud’Fer, U’Zuhl le Preneur de Crânes et Golfag le Mangeur d’Hommes. Le prochain seigneur légendaire gratuit sera également affilié à Khorne, de quoi étoffer cette faction avant que le contenu pour Slaanesh n’arrive (l’année prochaine ?).

Une bonne nouvelle car ces factions ont été largement délaissées depuis la sortie du troisième jeu, et seconde bonne nouvelle, il semble que CA conserve le format de bundle pour les prochains DLC avec la possibilité d’acheter les factions séparément au lieu de devoir payer 25€ un DLC pour ne jouer qu’une faction qui nous intéresserait.

On apprend également qu’à partir de maintenant les nouvelles additions au jeu bénéficieront uniquement à Immortal Empires, le mode de jeu réunissant les cartes et factions de la trilogie Warhammer, et que la campagne du jeu de base n’aura que des rééquilibrages.

Les Comtes Vampires, Hommes-Lézards et Norsca sont mentionnés comme races ayant besoin d’être remises au niveau. On apprend par ailleurs que CA compte mettre à jour les races historiques des premiers jeux en dehors de la sortie de DLC, ces derniers ayant désormais des rythmes de production plus long (ce qui se justifie au vu de la hausse de prix des DLC et de la nouvelle promesse de les rendre plus qualitatifs), ces mises à jour vont donc servir d’ajouts de contenu intermédiaires entre les sorties de contenu payant.

Enfin, il y a quelques blagues et mentions autour des Halflings et de Dogs of War mais difficile d’en tirer des conclusions ou de prendre ces mentions comme des clins d’œil sur leur hypothétique arrivée. Le studio vise la fin de l’année pour le prochain DLC et cet été pour une mise à jour intermédiaire.

Total War: Warhammer III a donc encore quelques belles années devant lui et Slaanesh autant que Nagash et Thanquol auront le droit à leur moment sous les projecteurs dans un futur pas si lointain.