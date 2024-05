Total War: Pharaoh – La nouvelle carte se dévoile

Les équipes de Creative Assembly Sofia préparent soigneusement et méthodiquement la grande refonte de Total War: Pharaoh annoncée il y a quelques temps, tel les hiérophantes préparant la succession du souverain de Haute et Basse Égypte. Une mise à jour qui pourrait, dans le meilleur des mondes, donner une seconde vie au jeu ; mais de manière plus réaliste va lui permettre d’atteindre le niveau de contenu qu’il aurait dû avoir à sa sortie et permettre au studio de passer à autre chose avec le sentiment d’avoir achevé leur ambition. Mais ce sont désormais les divinités mésopotamiennes qui décideront seules de l’avenir du titre.

Car de mésopotamie il est fort question avec cette refonte de Total War: Pharaoh. Si la carte de campagne va être étendue au nord-ouest pour ajouter la Grèce et les côtes Ioniennes, et donc Mycènes et Troie en nouvelles cultures jouables, ces dernières ayant déjà été vues et affrontées dans A Total War Saga: Troy, ce n’est pas en soi ce qui motiverait les joueurs à retourner sur le jeu ou l’acquérir. En revanche, l’ajout de nouvelles régions à l’ouest et à l’est de la carte, et l’introduction de l’Assyrie et de Babylone en nouvelles cultures jouables, avec leurs rosters d’unités et leurs chefs de factions, pourrait bien l’être. Ci-dessous un avant/après de la carte de campagne :

S’il est plaisant de voir le famélique couloir levantin et l’inesthétique portion jouable de l’Asie Mineur disparaîtres au profit d’une carte beaucoup plus équilibrée, la carte s’élargit néanmoins substantiellement et double le nombre de provinces à conquérir ainsi que le nombre de factions présentes sur la carte.

Le grind territorial du jeu étant, de base, assez fastidieux, l’on pourrait s’inquiéter légitimement de celui à venir avec cette carte mise à jour. CA Sofia entend parer à cette inquiétude en introduisant un système de navigation rapide sur les cours d’eaux intérieurs et sur les anciennes routes commerciales historiques en mer Méditerranée, proches des grandes cités de l’âge du bronze. Un système qui reprendrait une bonne idée de feu Three Kingdoms tout en conservant l’immersion historique.

Enfin, pour rendre justice à la période et rendre plus intéressantes les conquêtes, de nouveaux monuments historiques vont être introduits dans ces nouvelles régions et visibles sur les champs de bataille, allant de la monumentale cité de Babylone, en passant par les zigourrat d’Ur et Enlil, jusqu’au Mont Olympe et la Statue de Cybèle, entre autres.

Il n’y a pas encore de date de sortie pour cette mise à jour pharaonique -et gratuite- pour Total War: Pharaoh. Néanmoins, étant donné que Total War: Warhammer III vient de recevoir un DLC et que CA entends publier un blog par semaine pour introduire les nouveautés à venir dans Pharaoh, on peut s’attendre à ce que cette mise à jour soit disponible en juin ou en juillet.