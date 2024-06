Total War: Pharaoh – Premier aperçu sur les nouvelles factions

Après avoir révélé l’agrandissement de la carte de campagne et l’ajout de la Mésopotamie, de la Grèce et de la côte Ionienne, Creative Assembly Sofia poursuit la promotion de la prochaine grande mise à jour gratuite pour Total War: Pharaoh, destinée à placer le jeu au standard auquel il aurait dû être à sa sortie. Cette fois, nous avons des informations sur les nouvelles factions à venir, et il y a une surprise qui plaira aux vétérans de la franchise.

Tout d’abord, il convient de rappeler que cette mise à jour va ajouter deux nouvelles cultures au jeu : les Égéens et les Mésopotamiens avec leurs propres armées et style de jeu. Ces cultures vont rejoindre les Égyptiens, les Hittites et les Cananéens du jeu de base, ainsi que les Peuples de la Mer qui ont intégré gratuitement Total War: Pharaoh en ce début d’année.

Pour les Égéens, nous aurons le mycénien Agamemnon, dont le frère Ménélas sera un général unique et le troyen Priam, qui pourra avoir à ses côtés Pâris, Hector et Énée ; pour les Mésopotamiens nous aurons Ninurta-Apal-Ekur, roi d’Hanigalbat, personnage assyrien majeur qui a façonné la région à son époque, et enfin, du côté des Babyloniens, il s’agira de Adad-Shuma-Usur, un survivant décidé à rendre à l’ancien empire de Babylone sa gloire passée.

Ci-dessous, les emplacements des nouvelles factions sur la carte de campagne :

C’est aussi l’occasion pour Creative Assembly Sofia de donner un bonbon à la communauté en annonçant le retour des factions mineures jouables. Ainsi, pas moins de 25 nouvelles factions jouables sont ajoutées à Total War: Pharaoh, soit 5 par cultures. Certaines d’entre elles seront dirigées par des personnages uniques, tels Achilles, Odyssée, Rhésus, Ajax ou encore Diomède, qui nous viennent tout droit de Total War Saga: Troy et de quoi faire fusionner les deux jeux récents de Créative Assemby Sofia en un seul Total War dédié à l’Âge du Bronze.

Ci-dessous, quelques visuels illustrant les armées de Mycènes, Troie, Babylone et d’Assyrie qui rejoignent la grande lutte pour la survie civilisationnelle dans une ère de catastrophes et d’invasions :

Par ailleurs, le 11 juin se tiendra sur Discord une session de questions-réponses avec les développeurs de CA Sofia autour de ces nouvelles cultures et des nouvelles factions. Quant au prochain blog, il apportera des informations sur la refonte des batailles du jeu.

Il semble que Total War: Pharaoh soit bien parti pour devenir le jeu de stratégie de référence sur l’Âge du Bronze qu’il aurait dû être dès sa sortie. Mais mieux vaut tard que jamais, d’autant lorsqu’il s’agit de mises à jour gratuites. L’ombre de l’abandon pathétique de Dawn of War III planait à l’horizon, avant que Râ ne chasse ces mauvais présages et illumine l’avenir d’un jeu qui semblait destiné à une damnatio memoriae inéluctable.