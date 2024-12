Les Tortues Ninja maintenant à l’affiche d’un tactical

Les Chevaliers d’Ecailles ne quittent plus nos consoles ! Depuis la sortie de la compilation The Cowabunga Collection, en 2022, les titres s’enchainent pour Leo, Raph, Donnie et Mickey. D’assez moyen (TMNT Arcade: Wrath of the Mutant, dans l’univers de la série Nickelodeon) à plutôt bon (le beat’em all neo-rétro Shredder’s Revenge ou le Hades-like Splintered Fate), les occasions ne manquent pas de retrouver les Tortues Ninja en jeu vidéo.

Et la série ne va pas s’interrompre de sitôt, puisqu’on vient d’annoncer un nouveau titre encore, Teenage Mutant Ninja Turtles: Tactical Takedown, qui comme son nom l’indique, sera un jeu de stratégie au tour par tour.

À la manœuvre, on retrouve Strange Scaffold, le développeur indépendant de El Paso Elsewhere (entre autres) qu’on n’attendait pas sur un jeu à licence. Fidèle au reste de la production du développeur, le trailer de Teenage Mutant Ninja Turtles: Tactical Takedown témoigne d’une certaine économie de moyens. En proposant un jeu inspiré des jeux de stratégie sur table, le studio s’offre une excellente justification à une animation au service minimum, par exemple, les personnages étant de petites figurines coincées sur leur socle de plastique.

On pense ainsi aux (excellents) jeux mobiles de la série Go (Hitman Go, Tomb Raider Go, Deux Ex Go), qui proposaient également de jouer en case par case sur un plateau de jeu de société avec des avatars en forme de pions en plastique. On s’étonne néanmoins de ne pas voir les Tortues ninja interagir les unes avec les autres : il semble qu’on ne puisse contrôler qu’un seul des quatre frères à la fois. Il y a par contre fort à parier que leurs différentes armes offriront des variations dans le gameplay…

De quoi patienter en attendant l’adaptation de The Last Ronin ? Ou pas… Aucune fenêtre de sortie n’a encore été annoncée, même si le scope du projet nous laisse à penser qu’une sortie quelque part en 2025 ne doit pas être complètement impossible. Et puis les Tortues Ninja ont un rythme à tenir, question sorties !