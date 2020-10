Dokkan Battle – Top 5 des personnages les plus puissants

Quelques mois après avoir soufflé les bougies de son cinquième anniversaire, le gatcha mobile Dragon Ball Z: Dokkan Battle continue d’enchaîner les records au sein des stores gaming d’Apple et Androïd. L’occasion pour nous de vous partager notre top 5 objectif des personnages de Dokkan Battle.

Bien entendu, expliquons d’abord nos critères afin que nous soyons sur la même longueur d’ondes en termes de “notation”. Ici, nous parlerons des personnages qui se fondent dans le plus de team, et qui permettent de terminer la quasi-totalité des événements de Dokkan Battle. Véritables valeurs sûres donc, ces cinq personnages sont à avoir absolument pour rouler comme il se doit sur le jeu.

5 – Vegetto END ZTUR

On commence ici avec un dilemme de haut vol entre le Vegetto END et son alter ego LR PUI, remporté par le premier cité, pour une raison simple : la synergie entre son passif et ses effets d’ATK Spé.

Bon, déjà, le pépère génère un bonus de +50% d’ATK et de DEF à chaque Spé envoyée dans la face de l’adversaire, mais là où c’est fort, c’est qu’il possède un passif lui permettant de partir jusqu’à quatre fois en Spé dans le même tour, lui offrant un bonus de +200% assez régulier. Cela, combiné à son aptitude de réduction des auto-ATK de 40% et sa capacité de contre-attaque, fait de lui un atout de choix contre le dernier palier du Goku Rush.

4 – Vegeta SSJ Blue TEC/Goku SSJ Blue END

Ces deux bonhommes sont vraiment les couteaux suisses de Dokkan. Des stackers ATK/DEF assez faciles à packer qui font toute la différence sur leurs passifs de qualité. Un bonus de 30% en ATK et DEF par sphère de Ki de couleur correspondante récupérée, et avec en prime un changement de sphère de Ki afin de maximiser vos chances de booster vos stats à fond.

Après, l’autre grand avantage est qu’ils seront très pratiques pour vous remettre facilement d’aplomb niveau PV grâce à la quantité phénoménale de sphères de Ki générée (et imaginez si vous boostez les bons arbres de potentiel…).

3 – Gohan SSJ2 AGI LR

C’est LE leader le plus acclamé du jeu, tête d’affiche de la catégorie Kamehameha remplie de persos tous plus puissants les uns que les autres. C’est bien simple, aujourd’hui, les teams les plus puissantes sont faite d’une équipe Kamehameha qui a trouvé en son Gohan LR une figure de proue digne de ce nom.

Tout d’abord, et on y revient encore, le stack. Ici, on est sur un bonus certes défensif uniquement, mais qui, au vu des stats LR du bonhomme, le transforme en un rien de temps en Tank de compet’. De plus, il possède après quelques tours un passif de 180% d’ATK et DEF ainsi qu’un boost de Ki de +6 permettant de rapidement partir en Spé Ultime.

Toutefois, il est l’un des seuls à avoir une transformation moins intéressante que sa forme de base, et c’est pourquoi nous vous conseillons de rester sur le Gohan LR non transformé pour mener vos runs à bien.

2 – Mirai Trunks TEC

C’est l’autre unité au pouvoir monstre de ce jeu, dont l’importance réside en partie dans son bonus de leader, qui, outre des +170% pour la catégorie saga du futur, permet aussi d’aligner toutes les unités Super de votre choix avec un bonus de 120%. Pratique pour monter des équipes full stack notamment.

De plus, une fois transformé (dès le tour 3, ça va vite !) et après quelques tours, notre cher Trunks du futur passe à +200% d’ATK et DEF passive, combinée au +20% de boost ATK DEF dû au stack de ses ATK Spé, qui feront de lui un danger permanent en attaque, tout en assurant la prise de coup.

Enfin, cerise sur le gâteau, il possède une deuxième transformation qui le changera en nuker, lui offrant +30% d’ATK (et +10 de DEF) par sphère de Ki TEC récupérée. Ce qui fait de lui un parfait finisher, d’autant plus qu’il transforme un type de sphère en sphère de Ki TEC.

1 – Gohan Ultime TEC

C’est LE monstre du jeu. Sorti il y a tout juste deux semaines, cette toute dernière version de Gohan Ultime remet littéralement en question la notion de difficulté du jeu tant ses statistiques sont affolantes. Tout d’abord, le bonus en ATK et DEF de 170% pour les catégories Sauveur et Saiyen de sang-mêlé font de lui un leader polyvalent et permet enfin de se passer de l’ancienne version PUI qui commençait sérieusement à faire tache.

Maintenant, outre la catégorisation de son ATK Spé en “immense” (l’une des plus puissantes du jeu), c’est surtout par son stack ahurissant qu’il nous livre tout son potentiel. En effet, à chaque ATK Spé, le p’tit Gohan prendra +50% en ATK et DEF, à l’infini, ce qui fait donc de lui un allié de choix pour les Goku Rush.

Enfin, outre ses +140% d’ATK et de DEF de base (+158% une fois transformé), le bougre se paie en plus le luxe d’avoir une garde activée permanente garantissant une réduction de dégâts contre chaque attaque, et qui une fois transformé, lui octroiera un bonus de 58% d’ATK pour le tour. Bref, c’est l’unité la plus puissante du jeu.

Voilà, c’est terminé pour ce top de Dokkan Battle, n’hésitez pas dans les commentaires à rétablir les quelques unités qui vous semblent injustement oubliées, et comme d’habitude, profitez bien du jeu !