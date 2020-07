Dokkan Battle : Broly LR END, la nouvelle unité qui va tout cartonner

Dragon Ball Z Dokkan Battle est LE jeu qui cartonne sur smartphone. Après 5 années d’existence, le jeu tutoie les 350 millions de téléchargement à travers le monde. Un succès incroyable qui semble encore loin d’être à son apogée, tant le jeu continue chaque jours de rassembler les fidèles des saintes écritures d’Akira Toriyama. Le jeu fêtant son anniversaire, il nous a gâté de plusieurs unités LR de grande qualité ( Vegeto et Gogeta), et accrochez vous, car la vraie star qui trustera Dokkan Battle sera le Broly LR.

Dokkan Battle et les Broly LR, c’est une grande histoire d’amour. D’abord avec l’assez dépassé Broly PUI, excellent pour les Tenkaichi Budokai et quelques Super Battle Road, mais inutile pour les longs runs qui jonchent désormais les events de Dokkan Battle. Ensuite avec Le Broly TEC, véritable bombe à dégât une fois son aptitude spéciale utilisée, qui permet de one-shot presque toute les unités AGI. Et enfin, maintenant, nous pouvons dire bonjour (ou presque) au Broly LR END. Regardez plutôt :

Leader Boss des films, le Broly LR END a pour défaut son manque de catégorie. Outre celle de “Forces jointes” dû à la présence de Cheelai et Lemo, le pauvre bougre n’apparait nul part. Assez embêtant pour le placer donc. Néanmoins, il se rattrape sur sa capacité à Nuker, jusqu’à 20% d’ATK en plus par sphère de ki, du jamais vu depuis Gohan LR INT. De plus, en fonction des sphères qu’il choppera, Broly LR pourra booster les stats défensives et offensives de ses alliés. Mais le vrai plus de son passif est sa capacité à esquiver à 100% n’importe quelle attaque dès lors qu’il obtiendra 7 sphères de ki. De quoi faire du Goku Rush sans trop de soucis.

Une unité complètement pétée qui vaut la dépense en Pierre du Dragon, malgré un taux de drop, comme toujours, très faible. Toutefois, si vous commencez Dokkan Battle, ce Broly LR a de grande chance de vous tomber dans les bras, vu le nombre incroyable de Pierres que l’on peut acquérir en ce moment.