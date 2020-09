Comment réussir le Son Goku: Combat Furieux de Dokkan Battle ?

Vous avez commencé le jeu il y a moins d’un an, et vous commencez enfin à avoir une box raisonnable. Vous vous mettez donc en route du Goku Rush (nom anglais utilisé pour le Son Goku: Combat Furieux), épreuve de force ultime devant l’éternel… Et vous vous faites ramasser misérablement dès le tour 3. Pas de panique, nous sommes tous passés par là. C’est pour cela que nous vous proposons aujourd’hui nos astuces maisons pour réussir l’événement le plus costaud du jeu.

Le Leader

Classique, mais ultra important, votre Leader devrait procurer des bonus d’a minima 120% pour chaque stat. Evidemment, on ne crache pas sur plus. A l’heure actuelle, deux Leaders sont au-dessus des autres pour cet event : le LR Gohan SSJ AGI, et le Trunks MF TEC.

Pour le premier c’est un bonus pour l’équipe de Ki +3, PV +130 %, ATT et DÉF +170 % pour la Catégorie – Kamehameha ou Ki +3, PV, ATT et DÉF +120 % pour le type Super AGI. On se retrouve donc ici avec un Lead puissant en DEF (le plus important) et en ATT. De plus, la team Kamehameha est réputée pour avoir de nombreux personnages de valeur, donc n’hésitez pas. Et puis, le plus important, le Gohan LR est LE meilleur tank du jeu dans la catégorie des stackers (on en parle après). Combiné à ses dégâts de folie, s’en est presque trop facile de l’avoir en x2 dans une team (avec le perso ami).

Pour le second, le bonus d’équipe est encore plus intéressant avec un Ki +3, PV et ATT +170%, DÉF +130% pour la Catégorie – Saga du futur, mais le plus important est le Ki +3, PV, ATT et DÉF +120% pour la classe Super. Une excellente nouvelle, puisque cela vous ouvre les portes d’un bassin de personnages extrêmement large. De plus, une fois transformé, l’ami Trunks stackera (on en parle après) sont ATT et sa DEF à l’infini, faisant de lui une véritable machine à dégât en fin de partie. Une des valeur sûre de Dokkan Battle, qui se paie en plus le luxe d’une autre transformation parfaite pour (et seulement pour) terminer l’ennemi.

Bien entendu, d’autres leaders peuvent parfaitement faire l’affaire, tel Vegeta MF END, ou encore l’un des derniers LR. Cependant, si vous avez l’un des deux cités ci-dessus vos chances de victoires seront largement augmentées !

Les Stackers

Alors là, on arrive au nerf de la réussite du Son Goku: Combat Furieux, les fameux stackers. Pour faire simple, ce sont des unités, qui grâce à leurs ATT Spé peuvent augmenter leur ATT ou leur DEF à l’infini. Ils sont très facile à repérer, puisque leur ATT Spé porte la mention “augmente la DEF / augmente l’ATT”. Petite précision, ceux qui stackent à l’infini n’ont aucune notion de tours écrit dans leur ATT Spé. Exemple :

Trunks MF : Augmente l’ATT et la DEF —–> pas de tour, donc à l’infini. Goku SSJ4 LR : Augmente énormément la DEF pendant 1 tour ——> le tour qui suit l’ATT reviendra à la normale, donc il n’y aura pas d’augmentation constante.

Bon, maintenant que vous avez compris ça, essayez de trouver le maximum de stacker défensif à mettre dans votre équipe, et poussez les au maximum à lancer des ATT Spé (1 ATT Spé = 1 stack) pour pouvoir encaisser les attaques des Goku de fin de partie, qui dans le cas contraire ira vous one-shot sans scrupules. Ainsi, grâce à cette technique, même des unités pas folles en terme de stats deviendront de véritables murs au cours de la partie.

Les autres unités défensives

Le plus dur dans le Goku Rush, on le sait, c’est d’encaisser les patates constantes des derniers niveaux. Et c’est sans surprise que l’on vous recommandera de mettre dans votre équipe les meilleures unités afin de tenir le plus longtemps. Car oui, il est possible que vous n’ayez pas beaucoup de stackers dans votre box, et que donc, vous ayez besoin d’alternatives. En voici quelques unes :

Les unités à réduction de dégâts. Le must après les stackers, qu’on retrouve hélas assez peu dans le jeu. Visible dans le passif du personnage, cette aptitude lui permettra d’encaisser assez “facilement” les ATT normales de l’adversaire. Toutefois, prenez garde aux ATT Spé qui pourraient être fatale. Les meilleur dans cette catégorie sont les Golden Freezer AGI ZTUR et Vegetto SSJ Blue END ZTUR. Les Récupérateurs. Une unité super pratique, qui à chaque sphère de ki récupérée remplira allègrement votre jauge de PV. Ce sont essentiellement les unités Buu (Petit ou Super) qui ont cette particularité, mais le meilleur dans la catégorie reste sans conteste le Goku SSJ2 AGI Les unités “revival”. Ces dernières, une fois que vous serez avec un nombre de PV assez bas rempliront l’intégralité de votre barre de vie. Assez pratique, surtout que ces dernières sont généralement synonyme de transformation. On peut citer en exemple le Cell LR, ou alors le Gohan (petit) TEC.

Voilà, avec toutes ces infos vous devriez désormais être capable de terminer ce maudit Goku Rush. N’hésitez pas à nous envoyer vos teams dans les commentaires !