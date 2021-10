OST – Notre top 5 des meilleures musiques de Breath of the Wild

Dans un jeu comme The Legend of Zelda: Breath of the Wild, où les vrais thèmes et musiques sont réservés à certaines zones de jeu, à des boss ou des monstres bien précis, certaines pistes passent complètement à la trappe. Car oui, à part les musiques de combat qui reviennent sans cesse (ce qui devient redondant, on ne va pas se mentir), on passe à côté de quelques perles qui font de ce jeu une expérience musicale à part entière.

On va tenter ici de faire un top 5 (totalement subjectif) pour (re)mettre certains thèmes de Breath of he Wild en lumière. Sachant qu’en plus, on a pu en oublier la quasi totalité par l’aspect très en « suspens » de beaucoup des morceaux, mais les compositeurs n’ont pas adopté ce style pour rien.

#5 Field Theme (Day)

Ce thème est, pris hors du jeu, très simpliste et pas forcément des plus intéressants à écouter en dehors du contexte in game. Mais il est à lui seul très représentatif de ce que peut être The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Ses immenses étendues de plaines désolées après avoir été laissées à l’abandon pendant un siècle. Quelques notes de piano, quelques accords en réverbération, et on sait immadiatement dans quel jeu on est.

#4 A King’s Request

On sent avec cette musique tout le poids de la mission qui repose sur nos épaules. Thème présent très tôt dans le jeu, il apparaît quand le pépé au début enlève son « masque » pour dévoiler sa vraie nature : il s’agit du roi originel nous comptant l’histoire d’Hyrule et ce qui s’est passé 100 ans plus tôt. Le piano est toujours présent, comme dans beaucoup de thèmes du jeu, mais précisément dans ce thème, la tessiture dans les graves et les notes lentes représentent à merveille cette idée de « sauver le monde, seul ».

#3 Gerudo Canyon

Le mix des styles est aussi une marque de cet opus. Toujours une musique d’ambiance, Gerudo Canyon mélange ce piano toujours aussi mystique, avec un oud (instrument à cordes des pays arabes) qui donne cet aspect oriental correspondant à 100% aux Gerudos. Se perdre dans le désert de sable avec cette musique est un vrai plaisir. On sait où on est au moins (enfin, quand on est perdu pas vraiment, mais vous avez compris).

#2 Maze Forest (Lost woods)

Fermez les yeux et écoutez. Vous êtes dans les profondeurs d’une forêt noire qui vous laisse perdu, pendant on ne sait combien de temps. Cette fois-ci, le piano nous met dans un stress régulier, et nous impose une cadence pour continuer à chercher la sortie, les différents effets sonores comme les carillons se déplacent partout dans notre espace sonore (si vous jouez au casque), et ça renforce ce sentiment labyrinthique.

Maze Forest est un thème qui apparaît dans des lieux clés du jeu, comme la forêt perdue pour accéder à la Forêt Korogu et la Master Sword, ou bien dans les trois labyrinthes qui donnent accès à un sanctuaire (où se trouve le set d’amure barbare). C’est une musique épique, pas présente à n’importe quel endroit.

#1 Rito village (village piaf)

C’est clairement un, si ce n’est le meilleur thème de Breath of the Wild. Le sentiment qui en découle est magique. Les quelques notes de piano au début laissent très vite place au thème principal à la clarinette. Les vagues de violons font beaucoup penser à l’univers de Disney et la guitare acoustique et la mandoline typique du village piaf sont aussi de la partie.

La première fois qu’on arrive dans le village, perché autour d’une colonne de pierre, en route pour sauver les habitants de la menace de Vah’Medoh, on est submergé par ce village qui transpire la sérénité. Évidemment, Asarim rejoint petit à petit la musique avec son fameux accordéon. Tout y est ! (Au passage, le musicien insaneintherainmusic a réalisé un arrangement de Rito village version jazz qui transcende encore plus la musique originale.)

Manaka Kataoka, Yasuaki Iwata, et Hajime Wakai, les compositeurs du jeu, ont réussi un tour de force avec les OST de Breath of the Wild. Même si on a énormément de musiques différentes, il y un fil rouge musical qui fait qu’on sait exactement dans quel jeu on est à la première écoute. Et rien que pour ça, c’est une réussite. On espère que dans la suite de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, on aura de nouveaux thèmes aussi iconiques, et qu’ils ne seront pas simplement réutilisés.