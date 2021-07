Beats & Pixels #4 – Le podcast NG+ 100% musique qui boucle feat. Barth

Votre podcast Beats & Pixels est de retour avec un numéro très spécial dédié aux Rogue-like. Après un troisième épisode 100% castagne, c’est en duo avec l’excellent Barth que nous vous avons concocté un épisode empli de donjons humides et poisseux, de boucles entêtantes, et de pistes musicales dans des pistes musicales dans des pistes musicales… Pour cet épisode IV, c’est un menu varié que nous vous proposons : de l’électro, du métal, de l’orgue et des envolées lyriques.

On vous rappelle notre leitmotiv : à chaque nouvel épisode, nous aborderons un thème, une saga, ou un auteur particulier toujours sous l’angle de la musique. Plus qu’un simple juke-box, c’est avec amour que nous allons vous offrir un cocktail de morceaux cultes et inconnus, de la chiptune minimaliste aux envolées symphoniques.

Pour ce podcast que nous souhaitons/espérons/ferons tout pour être bimensuel, en alternance avec l’excellente émission des non moins excellents Nico et Riku, nous tâcherons d’être bien plus qu’une simple playlist, en vous donnant la “signature” New Game Plus : un soupçon d’analyse supplémentaire pour pousser le concept toujours plus loin.

Le podcast Beats & Pixels est disponible sur toutes les bonnes plateformes de streaming audio, sur Spotify, Apple Podcast, Deezer ou Amazon Music.

Crédits sons / tracklist :