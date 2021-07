Beats & Pixels #3 – Le podcast NG+ 100% musique qui tabasse Feat. City

Votre podcast Beats & Pixels est de retour ! Non pas pour vous jouer de mauvais tours, mais pour un troisième épisode 100% castagne ! À l’occasion de l’arrivée du DLC “Mr. X Nightmare” de l’excellent Streets of Rage 4 (un très bon 8/10 chez votre site favori), dont la sortie est prévue le 15.07.2021, nous nous sommes dit que c’était le moment rêvé pour vous offrir une spéciale beat’em up. Et qui d’autre que le non moins excellent City, pour accompagner votre serviteur dans cette aventure d’audiophiles avides de baston ?

Pour ce troisième épisode, nous partons donc dans les égouts sombres et humides, allons traverser les métro malfamés et les rues peuplées de loubards qui en veulent à votre vie. On n’aura donc pas trop d’une double dose de dragons pour nous en sortir. Un épisode beaucoup plus léger qu’à l’habitude, mais il nous fallait bien ça après l’exploration des Enfers du deuxième opus. Au programme du jour : du rock chiptune, de la pop synthwave, du punk rock, de la grande symphonie…

On vous rappelle notre leitmotiv : à chaque nouvel épisode, nous aborderons un thème, une saga, ou un auteur particulier toujours sous l’angle de la musique. Plus qu’un simple juke-box, c’est avec amour que nous allons vous offrir un cocktail de morceaux cultes et inconnus, de la chiptune minimaliste aux envolées symphoniques.

Pour ce podcast que nous souhaitons/espérons/ferons tout pour être bimensuel, en alternance avec l’excellente émission des non moins excellents Nico et Riku, nous tâcherons d’être bien plus qu’une simple playlist, en vous donnant la “signature” New Game Plus : un soupçon d’analyse supplémentaire pour pousser le concept toujours plus loin.

Le podcast Beats & Pixels est disponible sur toutes les bonnes plateformes de streaming audio, sur Spotify, Apple Podcast, Deezer ou Amazon Music.

Crédits sons :

1. Streets of Rage 4 – Do Joe – PC, PS4, Xbox One, Switch – Olivier Derivière – DOTEMU – 2020

2. Final Fight – Metro City Slums – Arcade – CAPCOM Sound Team – CAPCOM -1989

3. Scott Pilgrim VS. The World: The Game – Skate or Live – PS3, Xbox 360 – Anamanaguchi – UBISOFT– 2010

4. Charlie Murder – CastleMania – Xbox 360 – Ska Studios – 2013

5. Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants In Manhattan – Tutorial – Naofumi Harada – PC, PS3, PS4, Xbox 360 et One – PLATINUM GAMES – 2016

6. Super Double Dragon – Airport – Super Nes – Kazunaka Yamane – TECHNOS – 1992

7. Cadillacs and Dinosaurs – Player Select – Arcade – Isao Abe & Syun Nishigaki – CAPCOM – 1993

8. Double Dragon: Neon – City Streets 2 – Jake Kaufman – PC, PS3, Xbox 360 – WAYFORWARD TECHNOLOGIES – 2012

9. Castle Crashers – Spanish Waltz – Urbanus – PS3, Xbox360, PC – The Behemoth – 2008

10. River City Girls – File Select Theme – Megan McDuffee – PS4, Xbox One, Switch, PC – WAYFORWARD TECHNOLOGIES – 2019.

11. Dragon’s Crown Pro – Fierce Fight – Hitoshi Sakimoto – PS3/PS4/VIta – VanillaWare – 2013

12. Streets of Rage – Opening theme – Yuzo Koshiro– Megadrive – SEGA – 1991