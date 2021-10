Little Big Adventure Symphonic Suite & OST – Philippe Vachey sublime son œuvre avec brio

2019 marquait les 25 ans de la sortie du premier jeu Little Big Adventure, et pour cette occasion commémorative, Wayô Records présentait alors le projet d’une Symphonic Suite sur Kickstarter, le tout en collaboration avec le compositeur Philippe Vachey en personne, ainsi que le soutient de l’équipe d’origine.

1994 parait loin, et pourtant, Little Big Adventure reste encore aujourd’hui inoubliable pour les joueurs de l’époque. Même pour nous qui étions un peu jeunes pour pouvoir découvrir cette révolution vidéoludique comme il se doit, son titre stimule malgré tout chez nous une vaste palette de notre imaginaire.

Il n’y a pas à dire, Wayô Records a vraiment le chic pour titiller notre curiosité et réussir par la passion insufflée dans leurs projets, à nous faire nous intéresser à des OST que nous n’aurions certainement jamais eu le plaisir de découvrir par nous même. Et vous allez le voir, que vous soyez fan ou non du jeu, l’ivresse auditive condensée dans ces albums ne manquera certainement pas de vous séduire.

Little Big Adventure Symphonic Suite – Des réarrangements emplis de maîtrise et d’émotion

Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons bien entendu vous présenter les différentes éditions disponibles pour ce projet. Nous sommes donc sur un double album de 31 pistes, avec 1 CD contenant la fameuse Symphonic Suite, et un second contenant l’intégralité des musiques d’origines pour Little Big Adventure 1 et 2. Ce double album, déjà très bien garni musicalement parlant, saura aussi vous apporter une belle dose d’informations sur le développement de ce projet grâce à un livret de 47 pages, ce qui en fait certainement le livret le plus épais que nous ayons pu voir pour un album.

Côté vinyle, moins de pistes au programme comme c’est souvent le cas au regard du format, et c’est donc 19 morceaux qui vous attendront dans ce coffret. Par contre visuellement, il faut bien avouer que la couleur Twinsen Ancestral Blue reprenant celle de la tunique du héros, apporte une belle sensation de satisfaction au moment de déposer ces 33 tours sur sa platine.

Matériel d’écoute :

Ampli Yamaha MusicCast R-N303

Platine Yamaha CD-N301

Enceintes Eltax Monitor III

FiiO M11 Pro + Casque Focal Clear MG

Comme nous l’avons vu dans plusieurs de nos articles précédents, il fut un temps où faire de la musique de jeu vidéo était un challenge énorme, qu’il fallait relever au mieux en faisant avec les contraintes techniques de l’époque. En 1994, créer de la musique pour un jeu vidéo restait donc toujours un vrai casse-tête, et Philippe Vachey l’avait d’ailleurs très bien compris quelques années plus tôt en travaillant sur le projet Alone in the Dark.

Si beaucoup de jeux possédaient encore de simples musiques d’habillages à cette époque, Little Big Adventure se devait, en tant que jeu novateur dans beaucoup de domaines, se doter de compositions à la hauteur de ses ambitions, et c’est justement ce qu’il a fait avec brio. Preuve en est, encore aujourd’hui son thème resté gravé dans la mémoire de nombreux joueurs, qu’ils soient de grands fans, ou de simples explorateurs vidéoludiques.

Au cours de cet article nous allons donc revenir sur deux morceaux issus de la Symphonic Suite composée par Philippe Vachey, jouée par le Scoring Orchestra de Paris, et nous terminerons tout en douceur avec un morceau provenant de la très intéressante partie Wayô Piano Collection présente sur le second disque. Le coffret CD contient par ailleurs les OSTs complètes des deux épisodes, mais nous vous laisserons découvrir cela par vous même si vous veniez à vous le procurer.

Music Box LBA (aka LBA’s Theme)

Nous ne pensions au départ pas commencer par une présentation du thème récurrent des jeux Little Big Adventure, et pourtant, après avoir écouté ce titre certainement plus de 20 fois, il nous est apparu qu’il était certainement l’un des morceaux, si ce n’est LE morceau, le plus représentatif de la qualité générale de ce projet.

Avec ce titre d’ouverture, on ne sait pas si c’est le cas, mais on a l’impression que Philippe Vachey a pris beaucoup de plaisir à le remanier spécialement pour cette collaboration, en allant au-delà de la trame de base. On y retrouve donc des traces des thèmes des deux jeux, donnant un tout somptueux et superbement mis en valeur par une longue introduction ne cessant de teaser ce qui nous attend.

Si orchestre il y a, les origines numériques de la composition ne sont pour autant pas oubliées, et sont finalement plus présentes qu’on ne l’aurait imaginé au moment d’écouter ce morceau pour la première fois. Pour autant le compromis trouvé pour garder l’âme des originaux, tout en leur offrant un nouveau souffle, fonctionne impeccablement.

Enfin, même si l’aspect numérique/synthé nous met le pied à l’étrier, c’est surtout la partie orchestrale qui vient donner toute sa puissance au morceau, en venant exploser les murs des limitations techniques de l’époque. Au final, cela donne un des meilleurs morceaux du coffret, qui plaira aux nostalgiques, aux amateurs d’OST au sens large, mais aussi aux mélomanes avides de richesse musicale.

The Empire

Le thème principal de Little Big Adventure nous parlait alors même que nous n’avions jamais fait les jeux auparavant. The Empire était une découverte totale, mais fut le morceau qui nous aura le plus impacté sur le plan physique au moment de l’écoute. Et pour cause, l’orchestration est ici absolument divine et si dans beaucoup de cas nous pourrions préconiser une écoute sur un système Hi-Fi afin de laisser respirer au maximum la musique, vous y gagnerez sans nul doute à vous laissez aller à une écoute au casque, afin de profiter de la spatialisation de la scène sonore.

Le morceau fourmille de détails à droite, puis à gauche, chaque instrument est parfaitement à sa place, et c’est quelque chose que l’on ressent immédiatement après la montée initiale. Les cuivres et les percussions apportent justement ce côté physique, ce vrombissement que l’on ressent dans le corps presque autant qu’on ne l’entend, et c’est ensuite aux cordes de prendre leur envol pour nous offrir tout le contraste faisant la force de The Empire. Un grand moment d’écoute, qui comme nous le disions plus haut, permet d’apprécier à sa juste valeur, toute la qualité d’orchestration, mais aussi la qualité de l’enregistrement et du mastering de ce projet.



Metamorphosis of The Hamalayi

Comme nous l’avions évoqué au départ, nous allons terminer avec un morceau issu de la Wayô Piano Collection. Il s’agit donc de Metamorphosis of The Hamalayi, et contrairement à The Empire, nous ne sommes plus dans l’impact physique, mais émotionnel. S’il y a bien un titre sur ce projet qui nous aura ému aux larmes, c’est celui-ci. Il y a des choses qui ne s’expliquent pas, et vous ne serez peut-être pas forcément touchés comme nous l’avons été, mais en ce qui nous concerne, chaque écoute reste bouleversante.

Il s’agit là d’une version piano de Hamalayi, mais comme son titre l’indique avec justesse, nous sommes face à une métamorphose, nous rappelant sous bien des aspects, de grands artistes classiques de la musique impressionniste. Admirablement interprété par Nicolas Horvath, Metamorphosis of The Hamalayi, nous l’espérons, sera l’un des temps forts émotionnels de votre écoute, comme cela fut le cas pour nous.

Voilà qui clos notre aperçu concernant la Little Big Adventure Symphonic Suite. Nous espérons que cela vous aura donné envie d’en découvrir davantage, et nous ne pouvons que féliciter la qualité du travail réalisé par toute l’équipe sur ce projet de passionnés. On le redit d’ailleurs, mais le livret disponible dans la version physique est une petite pépite, plus que bien fourni, du genre que l’on voit que trop rarement.

Enfin, avec l’annonce toute récente d’un nouvel épisode de Little Big Adventure en développement, si vous êtes fan de la licence, vous ne voudrez certainement pas passer à côté de ce voyage musical.