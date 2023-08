THQ Nordic Showcase – C’est dans les vieux pôts qu’on fait les meilleurs jeux

Comme chaque année maintenant, THQ Nordic nous convie à sa conférence dans laquelle sont présentées les expériences vidéoludiques des prochains mois et années. Plutôt spécialisé dans les sorties de titres de moindre envergure, l’éditeur autrichien nous a pourtant concocté quelques belles surprises qui, si elles ne changeront probablement pas la donne sur le marché, pourraient se révéler être d’excellentes distractions.

Et en parlant de distraction, on a très hâte de jouer à nous faire peur avec le remake du père fondateur du survival-horror avec Alone in the Dark. Histoire de faire monter une hype qui, reconnaissons-le, n’est pas très présente autour du titre de Pieces Interactive, nous avons eu droit en ouverture et en conclusion du THQ Nordic Showcase à deux présentations axées autour des personnages d’Emily Hartwood (incarnée par Jodie Corner) et d’Edward Carnby (David Harbour).

Alone in the Dark Remake est attendu pour le 25 octobre prochain sur PC et consoles de dernière génération, le prologue du jeu, faisant office de démo, est disponible sur Steam et sur les boutiques numériques d’Xbox et de PlayStation. Une confrontation commerciale frontale avec Alan Wake 2, prévu pour sortir une semaine plus tôt. Halloween va être effrayant cette année.

Entre ces deux vidéos, nous avons eu la surprise de découvrir qu’un nouveau titre dérivé de la licence South Park est actuellement en développement au sein du studio Question (The Blackout Club). Bonne ou mauvaise surprise, toute la question est là (sans mauvais jeu de mot). Toujours est-il que si, comme nous, vous imaginiez un nouveau jeu qui s’inscrirait dans la lignée des excellent Le bâton de vérité et L’annale du destin, vous pourriez être déçu de découvrir que South Park: Snow Day sera un jeu multijoueur coopératif dans une 3D qui ne nous a pas vraiment emballée. Nous pourrons constater du rendu final l’an prochain puisque le titre est attendu pour 2024 sur Xbox Series, PS5, Switch et PC.

Beaucoup plus ambitieux, au moins techniquement, Outcast – A New Begining a été probablement le titre le plus enthousiasmant du THQ Nordic Showcase. Suite du très sympathique jeu d’action-aventure sorti initialement en 1999 (puis ressorti il y a quelques années), le titre des belges d’Appeal Studios nous fera explorer tous les recoins d’Adelpha, toujours équipé de nos indispensables jetpacks. Un monde ouvert fascinant à explorer nous attend. Ou plutôt, c’est nous qui l’attendons, et sans doute pendant un moment, puisque aucune date de sortie n’a été communiquée. Il nous faudra donc nous montrer patient pour explorer sur PS5, Xbox Series ou PC, cet univers nous rappelant furieusement Avatar.

Pas de date de sortie non plus, ni même d’images de gameplay par ailleurs, sans doute car il ne devrait pas sortir avant au moins un an, pour Titan Quest 2, développé par Grimlore à qui l’on doit notamment Spellforce 3. On peut néanmoins s’attendre à nouveau à un hack’n slash pour cette nouvelle itération d’un titre ayant connu son petit succès lors de sa découverte en 2006. Des séquences de jeu devraient nous être proposées par le développeur dans les mois qui viennent pour cette exclusivité nouvelle génération et PC.

On reste avec les gloires du passé (et sans date future si ce n’est un vague 2024) aux coté du remake de Gothic, par les barcelonais d’Alkimia Interactive. Une très chouette séquence « in engine » (avec le moteur du jeu) qui, si elle ne nous présente pas vraiment l’expérience réelle manette en main, a le mérite de montrer toutes les bonnes intentions du studio envers le titre sorti initialement en 2001. Une très bonne nouvelle pour (re)découvrir cet excellent jeu d’action-aventure à la troisième personne aux allures d’Elder Scrolls. Et en attendant le sixième opus de la sage de Bethesda, sans doute d’ici une demi décennie, ou un hypothétique remaster/remake d’Oblivion, Gothic sera un palliatif de fort belle qualité que nous vous conseillons de surveiller de près.

Et sinon, connaissez-vous Trine ? Lancée en 2009, cette excellente série de jeux de puzzle-platformer jouable en coopération, que l’on vous recommande très chaudement, en est à présent à son cinquième épisode à découvrir dès la fin de ce mois d’août sur consoles et PC. Pour avancer dans les différents (très jolis) environnements, il faut astucieusement utiliser les compétences des différents personnages disponibles. Ainsi, si toute l’aventure est jouable en solo, elle prend tout son sens quand on s’y lance avec un ou plusieurs amis. Une formule qui a atteint son firmament avec l’exceptionnel It Takes Two de Josef Fares. Rien de très original, on en convient, mais cette licence dégage tout de même un certain charme qui n’est pas pour nous déplaire.

Vous l’aurez compris, si nous n’attendons pas vraiment les futurs jeux de l’année quand on regarde un THQ Nordic Showcase, force est de constater que les futures sorties de l’éditeur ont de quoi faire saliver, bien que l’on puisse regretter qu’ils piochent un peu trop dans les vieux pots pour leurs productions les plus ambitieuses. Néanmoins, et c’est à mettre à leur crédit, la conférence jouissait d’un excellent rythme, les jeux s’enchaînaient et on n’a pas vraiment eu le temps de s’ennuyer.

Et enfin, avec plus d’une quarantaine de titres présentés (en incluant le préshow) dont un Teenage Mutant Ninja Turtle qui, malgré le manque d’informations, nous fait saliver d’avance, il y en a eu pour tous les goûts, et c’est finalement là le plus important. Nous suivrons donc avec assiduité et avidité les prochains temps de communication de l’éditeur autrichien qui saura, espérons-le, épancher notre soif de bonnes expériences à faire entre deux AAA qui tâchent.